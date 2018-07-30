Yol Durumu
  1. Dengim olmadığını biliyorum
Selda Uskan Selda Uskan
  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi

Elde etmeliyim...

SELDA abla, dert anamız oldun valla, sağ ol... Benim derdim kız mevzu. Fakat benim için ulaşılmaz bir noktada. Zaten kendisi de bunu belli ediyor.
Okulun en zengin ve en güzel kızı.
Bu yüzden şımarık ve kaprisli.
Bana sakın 'gurursuzsun' deme, aşk böyle bir şey işte. Onu elde etmek için ne yapmalıyım?
Parayla-pulla ilgisi olmayan taktikler vermelisin, malum karnımızı zor doyuruyoruz...
Çiçek faslını da geç, verdim yere attı. Davranış olarak ne yapmalıyım?
Rumuz; Can T.

Gökdelene tırmanmak zordur
S.U. CEVAP;
Ah benim safcığım...
Ah benim kalp kapakçıklarını kapatıp beyin loplarına kan akışını engelleyen şaşkın evlatcığım...
Bu kızdan sana yar olmaz hala anlamadın mı? Daha ne desin?
"Sen denizde damla, ben okyanusum... Sen ormanda kuru çalı ben ormanın kendisiyim...
Şehre inmek gerekirse, sen minicik kulübe ben gökdelen- rezidansım... Trafikte sen çek çek nohutlu-pilav arabası ben Cadillac'ım..." Hadi bakalım Can'cığım, şimdi kızın bu destansı teşbihinden ne mana çıkardın hep beraber cevap bekliyoruz.
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