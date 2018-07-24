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  1. Sosyetik takılmak istiyorum!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 24 Temmuz 2018, Salı

Dengim olmadığını biliyorum

SELDA abla, liseyi bu yıl bitirmiş genç bir kızım.
Babamın baskısı yüzünden pek flörtüm olmadı.
Çok güzel sayılmam ama durumumuz iyi olduğu için hayli şık giyinirim.
Tekirdağ'da yazlığımız var ve bul yıl evi onarmak için yeni bir usta bulduk.
Ustanın oğlu da babasına yardıma gelmiş. Yaz başından beri bana aşık olduğunu ve evlenmek istediğini söylüyor.
Annemler hayatta vermez.
Kendisi 25 yaşında, ilköğretim terk. Evlenirsek büyük ihtimal ailesiyle oturacağız. Ama 'çok aşığım' Selda abla. Sesi çok güzel, bir de vücut yapmış görseniz bayılırsınız!
İmza; Seval

"Aşık'sııın aşıksııın!"
S.U. CEVAP; Tıpkı 'Zengin turist kız avına çıkmış' kara yağız gençlerimizin taktiği!
Ama artık o kızlar bile uyandı 'şalvar giyip inek sağan Mery'ler tarihe karıştı.
Peki sen hangi akla hizmet onca rahatı bırakıp 'sıvacı karısı Binnaz' rolüne soyunuyorsun acaba? Bilmiyor musun aşk bitince acı gerçekler gözler önüne serilecek!
Lütfen kış aylarını bekle ve arkadaşı bir de 'normal giysiler içinde' gör. Yok öyle 'Aşık'sııın' diye türküler söyleyip elalemin kızının kalbini çalmak!
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