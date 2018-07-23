Yol Durumu
  1. Gerçek niyeti anlamak
Selda Uskan Selda Uskan
  • 23 Temmuz 2018, Pazartesi

Sosyetik takılmak istiyorum!

SELDA abla, yeni tanıştığım biri var sosyetik havalarda. Ne zaman duysam Nişantaşı'nda... İlgisini çekmem için benim de onunla aynı pistte koşmam lazım. Ama malum aylık maaşla ne istediğin gibi giyinebiliyorsun, ne de onun gittiği yerlere takılabiliyorsun. Arkadaşlarla bir liste yaptık 'Nasıl sosyetik görünebiliriz?' diye. Sonuç, Allah'ım sana geliyorum!
Hadi diyelim giysinin çakmasını bulduk da bu sosyetelerde öyle bir hava var ki taklidi çok zor. En büyük arzum O'nun karşısına çıktığımda afallayıp kalsın! Sizi kocaman öpüyorum.
RUMUZ; NİŞANTAŞI

SU ŞİŞESİ FARKI
S.U. CEVAP; Sosyetik takılmanın en ucuz yolu galiba elinden düşürmeyeceğin bir adet su şişesi olabilir. Her ne kadar naylon oluşu atacağın havayı ucuzlatacak ise de senin alık için yeter de artar bile.
Böylece şunun altını çizmiş olacaksın hayatım;
"Ben fitim, güzelim, seçkinim, farklıyım, tabii ki zenginim, senden üstünüm ve seni 'muhattap' almıyorum!" Hadi bakalım şimdi doğru çakma eşofmanınla Nişantaşı'na spor yapmaya. Ama sonra ciğerlerinde egzoz lekeleri çıktığında şaşırmayacaksın "Aa n'oldu onca spora" diye... Ben de seni öpüyorum deli kız...
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