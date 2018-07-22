Yol Durumu
  1. Ailemden utanıyorum!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 22 Temmuz 2018, Pazar

Gerçek niyeti anlamak

SELDA abla, 19 yaşındayım ve tam anlamıyla 'köyden indim şehre' pozisyonundayım. Ailemle İstanbul'a göçtük. Allah izin verirse seneye üniversite okumak istiyorum. Gelelim soruma;
Ablacığım bir erkeğin ciddi olup olmadığını nasıl anlarız?
Yani benimle flört edip bırakacak mı, yoksa evlilik mi düşünüyor?
Üç aydır biriyle beraberim ama ağzından henüz 'evlilikle' ilgili söz çıkmadı. Aldığım terbiye icabı büyüklerime soramıyorum.
Yaşıtlarım ise aptal aptal konuşuyor. Sosyal medyada uçuk-kaçık bilgiler var. Bir de merak ettim sizin zamanınızda bu işler nasıldı acaba? RUMUZ;
ORKİDE'M

​SEVGİYLE BAKIYOR MU?
S.U. CEVAP; Ne yazık ki bu tür bilgileri ancak komşu teyzelerden alabilirdik.
O da Rüstem amcanın teyzemize beslediği "Gel kız şu ağacın arkasında seni bir öpem"den öteye geçmeyen 'kötü niyeti' doğrultusunda! Ama bu gün tecrübem şunu söylüyor; Flört edilen genç, çocuklara sevgiyle bakıyor mu?
İkinci gün ailesi ile tanıştırıyor mu?
Gördüğü ilk falcıya 'Bak bakalım bu kızla istikbalimiz nedir' diyor mu?
Cep telefonunu karıştırıp, sosyal medyasını takibe alıp, hafif kıskançlıklar sergiliyor mu? Sevgili Orkide'cim, şayet bunları yapmıyorsa, o adamdan umudunu kes canım!
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