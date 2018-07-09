Yol Durumu
  1. Altınlar bizim!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 09 Temmuz 2018, Pazartesi

Sesimi duyurun

"AŞKIYLA yana yana kül olsa da ocağım... Bu gönül sayfasını artık kapatacağım..." Selda Hanım, 42 yaşında bir erkeğim. Aynı yaşta sevgilim tarafından terk edildim. Daha doğrusu hep ben aşıktım, o 'idare ederdi!' Geçen yıl tam bu zamanlarda Bodrum'daydık.
Söylemesi ayıp ailemin parası olan 40 bin TL'yi harcadım ben buna...
İnsanlarla aram açıldı. Bugün işsiz güçsüz, değil 5 yıldız tatil köyü, Ardahan'ın köyüne gidecek param yok. Elbette suç benim ama lütfen söyler misiniz "Hırsızın hiç mi suçu yok?" Sizin kanalınızla tüm erkekleri uyarıyor ve bu zihniyetteki kadınları da esefle kınıyorum...
RUMUZ; TEO

DUA EDIN
S.U. CEVAP; Ben de bir an önce evlenip, özellikle kız babası olmanızı sizin adınıza Yaradan'dan niyaz ederim. O zaman bakın bakalım "Gerçek aşk nasıl oluyormuş?" Hatta "elin herifi kızı tatile götürecekse kesenin ağzını nasıl açmalıymış!" Hatta "Cebi delik adamın senin kızın yanında ne işi varmış?" Teo Bey, aynı olaya farklı kimliklerle bakıp analiz etmeye kalkarsak daha bir sürü sonuca ulaşır kafaları hepten yeriz. En iyisi mi bir iş bulup çalışın ve helal süt emmiş bir hanımla da izdivaç yapın. Yoksa hayıflan hayıflan nereye kadar Teo beeeey...
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ