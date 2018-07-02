Silahtan vazgeçmiyor
Rumuz; Üsküdar
DELİRME HAYATIM!
S.U. CEVAP; Tabancayla oynayan her kız çocuğu 'holding basan Fehriye Erdal' olaydı, vay halimize! Ben de çocukken söylemesi ayıp kendi ok ve yayımı kendim yapar, cebimde sapanla dolanırdım. Ama çok işe yaradı. Çıt kırıldım olup hayatta adamlara kendimi taşıtmadım misal! Ki bu önemli bir şeydir. Son olarak da, fırtınada devrilen ağacın altına Tekirdağ Belediyesi elemanından önce girip çoluğa çocuğa destek vermişim iyi mi...
Tabii senin önceliğin, yine de korkularını işin uzmanına anlatmak ve birlikte evladın için şahane bir kişilik planı geliştirmek olmalı! Kızını benim için çok öp, can yaaa...
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- Selda Uskan
- Silahtan vazgeçmiyor
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