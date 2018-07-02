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  1. Çok pişmanım...
Selda Uskan Selda Uskan
  • 02 Temmuz 2018, Pazartesi

Silahtan vazgeçmiyor

SELDA abla 9 yaşında bir kızım var. Bebek yerine oyuncak silahla oynuyor. Eşim tekstilde çalışıyor, yani tabancayla tüfekle alakamız yok. Ama kızımı vazgeçiremiyorum. Oğlanlarla askercilik oynuyor. Babasının umrunda değil, kaynanamlar tehlikenin farkında değil. Çok korkuyorum Selda abla, ileride bu durumdan olumsuz etkilenir mi? "Danışmana danış" diyeceksiniz biliyorum ama önce size ve okurlarınıza sorayım istedim. Benimki gibi çok çocuk vardır belki.
Rumuz; Üsküdar

​DELİRME HAYATIM!
S.U. CEVAP; Tabancayla oynayan her kız çocuğu 'holding basan Fehriye Erdal' olaydı, vay halimize! Ben de çocukken söylemesi ayıp kendi ok ve yayımı kendim yapar, cebimde sapanla dolanırdım. Ama çok işe yaradı. Çıt kırıldım olup hayatta adamlara kendimi taşıtmadım misal! Ki bu önemli bir şeydir. Son olarak da, fırtınada devrilen ağacın altına Tekirdağ Belediyesi elemanından önce girip çoluğa çocuğa destek vermişim iyi mi...
Tabii senin önceliğin, yine de korkularını işin uzmanına anlatmak ve birlikte evladın için şahane bir kişilik planı geliştirmek olmalı! Kızını benim için çok öp, can yaaa...
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