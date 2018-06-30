Çok pişmanım...
Kadın hamile kalınca oğlum da, ben de istemedik haliyle. Ama şimdi çok pişmanım. Çünkü oğlumla aram açık ve bana torunlarımı göstermiyor. O kadından olan torunumu ise aradım, yurt dışına yerleştikleri duyumunu aldım. Bir vakitler farklı düşünmüş olabilirim ama şimdi daha gerçekçiyim; "Madem ki bir ilişkiye girdin, her türlü sonucuna katlanacak ve mesuliyet alacaksın" diyorum erkeklerimize. Rumuz; Hasret
MECBUR DEĞİLDİR!
S.U. CEVAP; Torun özlemi hepimizin derdi ama insan hakları, 'Hiçbir insan istemediği bir hayat tarzı ve mesuliyetini almaya mecbur bırakılamaz!' der. En son Serdar Bilgili'nin başına geldi; Fransız manken 6 ay hamileliğini saklamış sonra da demiş ki, "Bu çocuk senindir ve mirasının da sahibidir, al büyüt bakalım!" Büyük ihtimal Bilgili, kendi için bambaşka bir hayat çizmişti ve o hayatta ne çıkarcı bir Fransız kadın vardı, ne de bebek! Tabii bu arada bebeğe soyadını vermek sadece kanunlar açısından değil, Allah katında da mecburiyettir. Siz de inşallah oğlunuz ve gelininizle barışırsınız.
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- Selda Uskan
- Çok pişmanım...
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