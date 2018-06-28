Güvenini ezmek istiyorum!
Güzelliğim tartışılmaz, üstelik estetiksizim. Bir yıldır, 22 yaşında bir gençle beraberim.
Kendisi lise mezunu, araç alıp satıyor, yanı sıra köklü bir aileye mensup. Yani annemlere göre bana uygun değil. Ama sevgilim tam tersini düşünüyor.
Hatta her fırsatta benim eksiklerimi yüzüme vurup, kendinin üstün yanlarını ortaya koyuyor. Ondaki bu gururu ezip yok etmek istiyorum. Başkalarının yanında hiç ilgilenmiyor, yalnız kaldığımızda ise şahane bir erkek ve centilmen bir adam.
Ne yapmalıyım sizce?
Rumuz; Bağdat Caddesi
GENÇLİKTE OLUR
S.U. CEVAP; Açık açık konuş, böyle giderse ayrılacağını söyle. Emin ol düzelecektir.
Karşındaki insanın eksik yanlarını gündeme getirerek, kendilerininkini kapatma çabası aslında çocukça bir şey... Tabii bunu aşağılayarak acımasızca yapanları diğerlerinden ayırmak gerekir. O diğerlerine örnek vermek gerekirse; Arda abinizle evlendiğimde her bakımdan eşit bir çifttik, fiziki avantajlarımız hariç. Ama rahmetli bunu komplekse döndürmeden öyle güzel idare etti ki, ne ben burnu büyüklük yapabildim ne de o bunun altında ezildi. Sonra zaten yaşlılık geldi çattı, o basit fark da kapandı gitti...
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- Selda Uskan
- Güvenini ezmek istiyorum!
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