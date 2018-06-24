Görevleri; erkeksavar
Başka bir örnek vermek gerekirse; diyelim iki kanka metroya binmişler.
Güzel olanına yer vermek için bütün oğlanlar ayağa fırlarken bizim diğer kız öyle dikile kalıyor. Tabi ne oluyor öcünü insanlıktan çıkarıyor. Ayrıca güzel kızlar free takılabiliyor abla ama diğeri asalağın önde gideni. Üstelik kankasının önünde bir tür erkeksavar.
Bunlardan çok şikayetçiyiz abla.
RUMUZ; FREEBOY
NEYE GÖRE ÇİRKİN?
S.U. CEVAP;
Free'cim neye göre çirkin veya güzel?
Ama eminim senin yaş gurubuna göre, kalem bacaklı, ip gibi, okka burun kızlar estetik sayılıyor. Peki şunu biliyor musun?
İleride tam bir erkek olduğunda beğeni ölçülerin değişecek, 'saf-salak bakan taşbebek kız' yerine misal, iri ve kemerli bir burnun yüze daha fazla kişilik kattığını fark edeceksin! Neyse aklını karıştırmayayım ama şu 'çirkin kız' meselesini kestirip atma da bir kez daha düşün bence.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Görevleri; erkeksavar
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Güzellik, olmazsa olmazım 18 Haziran 2018, Pazartesi SELDA abla, Allah kısmet ederse beğendiğim kıza çıkma teklif edeceğim. Ama daha önce size akıl danışmam lazım. Ben...
- Talat Bulut olayı 17 Haziran 2018, Pazar SELDA Hanım, yıllar önce 'Komşu amca tarafından taciz edilen' bir kadınım. Hemen hemen Talat Bulut olayı gibi......
- Kızımı oğlan sanıyor! 16 Haziran 2018, Cumartesi SELDA abla tipik Karadeniz geliniyim ve malum kendi aklım kendime yeter ama yine de sormadan edemeyeceğim. Abla...
- Biz de çocuk olduk 10 Haziran 2018, Pazar Selda Hanım, bu hafta okullar tatil oldu. Bu vesileyle 'Acaba yeni nesil gençliği fazla mı şımartıyoruz' konusunu...
- Zor şey mi istiyorum? 07 Haziran 2018, Perşembe Selda Hanım, size bir sorum olacak; hayatınızda çok değer verdiğiniz tek arkadaşınız, size sizin kadar değer vermiyorsa...