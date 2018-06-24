Yol Durumu
  1. Güzellik, olmazsa olmazım
Selda Uskan Selda Uskan
  • 24 Haziran 2018, Pazar

Görevleri; erkeksavar

SELDA abla, geçen gün köşende demişsin ki, "Güzeller huysuz olur!" Fena halde yanılıyorsun abla, esas çirkin kızlar da huysuz oluyor. Çünkü erkeğin yakışıklısını güzel kızlar kapıyor!
Başka bir örnek vermek gerekirse; diyelim iki kanka metroya binmişler.
Güzel olanına yer vermek için bütün oğlanlar ayağa fırlarken bizim diğer kız öyle dikile kalıyor. Tabi ne oluyor öcünü insanlıktan çıkarıyor. Ayrıca güzel kızlar free takılabiliyor abla ama diğeri asalağın önde gideni. Üstelik kankasının önünde bir tür erkeksavar.
Bunlardan çok şikayetçiyiz abla.
RUMUZ; FREEBOY

NEYE GÖRE ÇİRKİN?
S.U. CEVAP;
Free'cim neye göre çirkin veya güzel?
Ama eminim senin yaş gurubuna göre, kalem bacaklı, ip gibi, okka burun kızlar estetik sayılıyor. Peki şunu biliyor musun?
İleride tam bir erkek olduğunda beğeni ölçülerin değişecek, 'saf-salak bakan taşbebek kız' yerine misal, iri ve kemerli bir burnun yüze daha fazla kişilik kattığını fark edeceksin! Neyse aklını karıştırmayayım ama şu 'çirkin kız' meselesini kestirip atma da bir kez daha düşün bence.
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