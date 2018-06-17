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  1. Kızımı oğlan sanıyor!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Haziran 2018, Pazar

Talat Bulut olayı

SELDA Hanım, yıllar önce 'Komşu amca tarafından taciz edilen' bir kadınım.
Hemen hemen Talat Bulut olayı gibi... Sonuçta suçlu ben olmuştum, 'Adamı baştan çıkarmaya uğraşmışım' diye iftira atmışlardı. Kadere bakın ki aynı şey kocamın başına geldi. Çalıştığı şirketteki çaycı kız eşimi tacizle suçluyor. Kadının ise iftira attığı ortada... Yani eşimi suçlayamıyorum. Sizin sürekli takipçinizim, paylaşmak ve görüşlerinizi almak istedim.
Bir de bana cep numaranızı verebilir misiniz, özel konuşmak istiyorum. Saygılarımla ablacım. RUMUZ; SARE

'Komşunu hırsız yapma!'
S.U. CEVAP; 'Umarım eşin masumdur. Yoksa böyle biriyle hayat geçmez. Malum olaya gelince; Ben önce şunu anlamadım, Talat Bulut neden kendi düğmesini kendisi iliklemiyor da burnunun dibine kadar sokulan kostümcü kız yapıyor?
Bizim oralarda "Paranı ortaya koyup komşunu hırsız yapma" derler. Hem size bir şey deyim mi...
O dediğiniz efendi adamlar azınlıkta kaldı hanımlar, ortalık gözü dönmüşlerle dolu.

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