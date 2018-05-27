İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
    Selda Uskan Selda Uskan
    • 27 Mayıs 2018, Pazar

    Hayatımın yanılgısı

    Selda Hanım, okumuşsunuzdur, Antalya'da bir hakim 'Kaynana baskısını ve kocanın da buna sessiz kalmasını' boşanma nedeni saydı!' İtiraf edeyim ben de böyle bir 'kaynanaydım!' Eşimi dört yıl önce kaybedince oğlumu evlendirdim. Tek amacım ev işlerine sahip çıkacak, gerektiğinde bana da bakacak (ileri derecede varis hastasıyım) biri olmasıydı. Ama bugün gelinimi oğlumdan daha fazla seviyorum inanın. Daha doğrusu 'değer veriyorum!' Öyle yürekli bir kız çıktı ki, hem evimize yetiyor hem konu komşuya. "Beni bu yaşta eğitti" desem yeridir. Kayınvalidelere önerim, önce kendileri iyi olsun, sonra iyilik beklesinler.
    Rumuz; Mavi melek

    ​OĞULLARIMIZIN İÇERİĞİ!
    S.U. CEVAP; Ben de tüm kayınvalide okurlarımızı bir soruyla baş başa bırakmak isterim.
    Soru şu; 'Oğlunuza kız seçiminizde, tercihiniz nedir?' Şıklarımız ise şöyle;
    A) Ev işlerinde usta ama üst baş dökülüyor... B) Harika evlatlar yetiştiren bir anne ama bu kez de karı koca birbirilerinin yüzünü unutmuş... C) Ya da bir kültür ve bilgi abidesi ama evi pis... "Yok Seldacığım biz hepsini bir arada ve dört dörtlük istiyoruz" derseniz, "Benim oğlan başta olmak üzere hangimizin sıpası dört dörtlük ki hanımlar" diye sormaz mıyım? Hatta sorup cevap beklemez miyim?
    Beklerim.
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