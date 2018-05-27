Hayatımın yanılgısı
Rumuz; Mavi melek
OĞULLARIMIZIN İÇERİĞİ!
S.U. CEVAP; Ben de tüm kayınvalide okurlarımızı bir soruyla baş başa bırakmak isterim.
Soru şu; 'Oğlunuza kız seçiminizde, tercihiniz nedir?' Şıklarımız ise şöyle;
A) Ev işlerinde usta ama üst baş dökülüyor... B) Harika evlatlar yetiştiren bir anne ama bu kez de karı koca birbirilerinin yüzünü unutmuş... C) Ya da bir kültür ve bilgi abidesi ama evi pis... "Yok Seldacığım biz hepsini bir arada ve dört dörtlük istiyoruz" derseniz, "Benim oğlan başta olmak üzere hangimizin sıpası dört dörtlük ki hanımlar" diye sormaz mıyım? Hatta sorup cevap beklemez miyim?
Beklerim.
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- Selda Uskan
- Hayatımın yanılgısı
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