Yol Durumu
  1. Osman abim evde mi?
Selda Uskan Selda Uskan
  • 24 Nisan 2018, Salı

Şaşırmamak elde değil

Selda Hanım, öncelikle sesimizi duyurduğunuz için teşekkür ederiz. Eski bir basın mensubuyum ama meslek alışkanlığım olan 'eleştiri' huyumu bir türlü bırakamadım. Bahsetmek istediğim konu atv'de yayınlanan '8. Gün' dizisi. Malum 'ASELSAN cinayetlerini' anlatıyor. Uzun zamandır bu kadar kaliteli bir yapım ekranlara gelmemişti. Ama şaşırtıcı şekilde reyting alamadı. Hatta yayından kaldırılacak söylentisi var. Tabii kabus bu kadarla kalmıyor karşısındaki saçma sapan rakip dizi neredeyse izlenme rekorları kırıyor. Aslında neden şaşırıyorum ki, "Halk böyle dizileri seviyor" deyip geçmem lazım ama insan yapamıyor işte. Rumuz; At gözlüğü

ALIŞMADIK-ALIŞAMAYACAĞIZ
S.U. CEVAP; Sizi teselli eder mi bilmem ama aynı halk, 'ASELSAN intiharlarının' kendisine bile gereken ilgiyi göstermemişti. Üstelik cinayet olduğu açık seçik ortadayken. '8. Gün' dizisine gelince, zaten alıştığımız konuların ve kurgunun dışındaydı. 'Oxford okumuş zengin adam, sümüklü hizmetçi kıza aşık olup sürüm sürüm sürünmüyor veya fettan kadın hizmetçisinden kocasını ayartmasını filan istemiyordu!' O zaman ne demeye halkımızı meşgul ediyordu? Çok istiyorsa yabancı televizyonlarda yoluna devam etseydi. Bence de etsin valla.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ