Şaşırmamak elde değil
ALIŞMADIK-ALIŞAMAYACAĞIZ
S.U. CEVAP; Sizi teselli eder mi bilmem ama aynı halk, 'ASELSAN intiharlarının' kendisine bile gereken ilgiyi göstermemişti. Üstelik cinayet olduğu açık seçik ortadayken. '8. Gün' dizisine gelince, zaten alıştığımız konuların ve kurgunun dışındaydı. 'Oxford okumuş zengin adam, sümüklü hizmetçi kıza aşık olup sürüm sürüm sürünmüyor veya fettan kadın hizmetçisinden kocasını ayartmasını filan istemiyordu!' O zaman ne demeye halkımızı meşgul ediyordu? Çok istiyorsa yabancı televizyonlarda yoluna devam etseydi. Bence de etsin valla.
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- Selda Uskan
- Şaşırmamak elde değil
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