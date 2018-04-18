Osman abim evde mi?
Yoksa gerisi rezillik. Rumuz; Can T.
'EVLENCEĞİM DİYOR'
S.U. CEVAP; Sana ve Osman dayına selam olsun ama lafımı yanlış anlamışsınız beyler. Çünkü o genç adam, bahardan dolayı müthiş bir coşkuya kapılarak evlenmelere kalkışıyor! Aksi taktirde 'Bahar pembe beyaz olur güzeller neşeli olur' diye yola çıksa kim neden itiraz etsin? Ancak yolun sonu bazen kara kışa dönüp, kar boran adamı çarpabilir, bunu da göz ardı etmemek gerekir. Ne de olsa baldırı çıplak iki gençten söz ediyoruz. Ne maddi, ne manevi açıdan evliliğe hazır olmayan iki insandan... Yoksa ölçüsü dahilinde aşkı hissetmenin her türlüsüne varım ve canı gönülden desteklerim...
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Osman abim evde mi?
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İlk görüşte aşık oldum! 17 Nisan 2018, Salı Selda abla, 18 yaşında bir gencim ama ruhum 48... Türk Sanat Müziği aşığıyım. Bir de tango severim. Gerçekten...
- Dayanamıyorum söyleyeceğim 11 Nisan 2018, Çarşamba Selda Hanım, sorunum biraz değişik. Şimdi benim karı-koca komşum var. Geçen yıl adamı başka kadınla çarşıda kol...
- Annemler aklımı karıştırıyor ! 10 Nisan 2018, Salı Selda abla, öncelikle size ve gazetenize teşekkür ederiz, sorunlarımızı dile getirdiğiniz için... Benim sorunum...
- Kadın onuru için yaşar! 08 Nisan 2018, Pazar Selda Hanım, galiba moda oldu, önüne gelen 'İhanet affedilmeli' demeye başladı. Bakıyorum siz de aynı fikirdesiniz. Ama...
- Şimdi karım boşasın mı? 05 Nisan 2018, Perşembe Selda abla, kadının biri çıktı "Aldatılmayı her türlü kabul edebilirim" dedi, ortalık ayağa kalktı! Yok kötü örnek...