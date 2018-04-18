Yol Durumu
  1. İlk görüşte aşık oldum!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Nisan 2018, Çarşamba

Osman abim evde mi?

Selda abla, dikkatimi çekti. Genç bir okura diyorsun ki, "Aşk heyecanına kendini kaptırma, odun gibi yaşa gitsin!" Abla eleman daha 18'inde, coşkuyu bu yaşta tatmayacak da 60'ından sonra hovardalığa kalkışıp ele güne rezil mi olacak? Benim dayım Osman mesela, 58'ine geldi gözü hala çöplükte. Yengem artık ipini saldı. Ama rezillik diz boyu. Kadınlar camlarını taşlıyor, "Osman çık dışarı hani evlenecektik" diye. İki bilezikle kadını kandırıp gününü gün ediyormuş anlayacağınız. Yani bu gibi hallere düşmemek için her şey gençlikte yapılmalı. İnsanın içinde en ufak heves kalmamalı.
Yoksa gerisi rezillik. Rumuz; Can T.

'EVLENCEĞİM DİYOR'
S.U. CEVAP; Sana ve Osman dayına selam olsun ama lafımı yanlış anlamışsınız beyler. Çünkü o genç adam, bahardan dolayı müthiş bir coşkuya kapılarak evlenmelere kalkışıyor! Aksi taktirde 'Bahar pembe beyaz olur güzeller neşeli olur' diye yola çıksa kim neden itiraz etsin? Ancak yolun sonu bazen kara kışa dönüp, kar boran adamı çarpabilir, bunu da göz ardı etmemek gerekir. Ne de olsa baldırı çıplak iki gençten söz ediyoruz. Ne maddi, ne manevi açıdan evliliğe hazır olmayan iki insandan... Yoksa ölçüsü dahilinde aşkı hissetmenin her türlüsüne varım ve canı gönülden desteklerim...
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