İlk görüşte aşık oldum!
Türk Sanat Müziği aşığıyım. Bir de tango severim. Gerçekten bu baharla birlikte içimi inanılmaz bir coşku kapladı. Tabii dinlediğim şarkıların etkisi büyük... Şimdi mesela "Ben her bahar aşık olurum" tangosu çalıyor.
Söz Aysel Gürel, beste Selmi Andak, düzenleme Atilla Özdemiroğlu ve Sezen Aksu... Selda abla, yeni tanıştığım bir kız var. İlk görüşte aşık oldum ve inanır mısınız, ilk kez ciddi düşünüyorum... Kalbi sevdalara açık herkesle paylaşmak istedim.
Rumuz; Eros'um
HATALAR MEVSİMİ
S.U. CEVAP; Evlatcığım ilkbahar, hatalar mevsimidir.
Cinsel dürtülü bir takım enerjiler vücudu sarar, adama feleğini şaşırtır.
"Aa ne güzel kız, biraz toplu ama mutlaka hayat arkadaşım olmalı" dersin sonra bir bakarsın Titanik abla başına kalmış! Yani içindeki coşkuyu kontrol etmelisin.
Sporun faydası olabilir. Azıcık da ev işlerine el atsan fena olmaz. Ki biz buna 'zararlı enerjiden, faideli hizmet elde etme' diyoruz. Ayrıca kişiyi bu dünyada ve öte tarafta makbul bir zat yapıyor. Sonuç; Aşk-meşk şarkılarını sadece kulağımızla dinliyoruz, diğer organlarımızı işe karıştırmıyoruz. Çünkü henüz 18 yaşındayız ve hayat önümüzde duruyor.
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- İlk görüşte aşık oldum!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Dayanamıyorum söyleyeceğim 11 Nisan 2018, Çarşamba Selda Hanım, sorunum biraz değişik. Şimdi benim karı-koca komşum var. Geçen yıl adamı başka kadınla çarşıda kol...
- Annemler aklımı karıştırıyor ! 10 Nisan 2018, Salı Selda abla, öncelikle size ve gazetenize teşekkür ederiz, sorunlarımızı dile getirdiğiniz için... Benim sorunum...
- Kadın onuru için yaşar! 08 Nisan 2018, Pazar Selda Hanım, galiba moda oldu, önüne gelen 'İhanet affedilmeli' demeye başladı. Bakıyorum siz de aynı fikirdesiniz. Ama...
- Şimdi karım boşasın mı? 05 Nisan 2018, Perşembe Selda abla, kadının biri çıktı "Aldatılmayı her türlü kabul edebilirim" dedi, ortalık ayağa kalktı! Yok kötü örnek...
- Acaba nasıl davranmalıyız? 27 Mart 2018, Salı Selda abla, yardımına ihtiyacım var. Aslında 'yeni işe giren' tüm gençler için çok önemli bir konu. Nasıl davranmalıyız...