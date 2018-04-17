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  1. Dayanamıyorum söyleyeceğim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Nisan 2018, Salı

İlk görüşte aşık oldum!

Selda abla, 18 yaşında bir gencim ama ruhum 48...
Türk Sanat Müziği aşığıyım. Bir de tango severim. Gerçekten bu baharla birlikte içimi inanılmaz bir coşku kapladı. Tabii dinlediğim şarkıların etkisi büyük... Şimdi mesela "Ben her bahar aşık olurum" tangosu çalıyor.
Söz Aysel Gürel, beste Selmi Andak, düzenleme Atilla Özdemiroğlu ve Sezen Aksu... Selda abla, yeni tanıştığım bir kız var. İlk görüşte aşık oldum ve inanır mısınız, ilk kez ciddi düşünüyorum... Kalbi sevdalara açık herkesle paylaşmak istedim.
Rumuz; Eros'um

HATALAR MEVSİMİ
S.U. CEVAP; Evlatcığım ilkbahar, hatalar mevsimidir.
Cinsel dürtülü bir takım enerjiler vücudu sarar, adama feleğini şaşırtır.
"Aa ne güzel kız, biraz toplu ama mutlaka hayat arkadaşım olmalı" dersin sonra bir bakarsın Titanik abla başına kalmış! Yani içindeki coşkuyu kontrol etmelisin.
Sporun faydası olabilir. Azıcık da ev işlerine el atsan fena olmaz. Ki biz buna 'zararlı enerjiden, faideli hizmet elde etme' diyoruz. Ayrıca kişiyi bu dünyada ve öte tarafta makbul bir zat yapıyor. Sonuç; Aşk-meşk şarkılarını sadece kulağımızla dinliyoruz, diğer organlarımızı işe karıştırmıyoruz. Çünkü henüz 18 yaşındayız ve hayat önümüzde duruyor.
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