Olan bana oluyor

Selda abla değinmek istediğim konu 'eşler arası kültür farklılığı!' Ben Ofluyum, karım Diyarbakırlı.

Üniversitede tanışıp evlendik. Önceleri İstanbul adetlerine göre yaşadık ama ne zaman ki babam vefa etti, işlerin başına geçmem icap etti Of'a taşındık. İşte o andan itibaren karımla aramız bozuldu.

Koskoca Osmanlı, Selçuk İmparatorluğu'nun kültürüyle kaynaşmış, bizim hatun Karadeniz adabına alışamadı gitti...

"Annem o yemeği böyle yapardı" diyerek anama akıl öğretiyor iyi mi... En kötüsü de beni hakem yapmaları. Kalpler daha fazla kırılmadan bir şeyler yapmalıyım.

Rumuz; Süho



​AŞAĞISI SAKAL, YUKARISI BIYIK!

S.U. CEVAP;

Demek ki sen hiç tükürmeyeceksin kardeş...

Bırakacaksın kendi işlerini kendileri halledecekler. Aksi taktirde birbirilerini bırakıp seni harcarlar. Tabii ideal olan, farklı renklerden gelen erkek ve kadının birleşip rengarenk bir skala oluşturmaları... Ama söz konusu 'aynı erkeği paylaşamayan hanımlar' olduğunda o renkler de genelde siyaha bürünür...

Senin tek tesellin henüz yeni evlisiniz ve çocuk yok.

Zaten olduğunda ikisi de bebeğe yoğunlaşacaklar ya da "Çocuğun altı öyle mi bezlenir" konulu yeni kavgalarınız başlayacak...