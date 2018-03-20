Kayınvalideme anlatamıyorum!
16 yaşındaki oğlum babası ile kaldı. Boşanma nedenim alkol sorunu.
Daha doğrusu kimselere anlatamadığım 'alkol sonrası' eşimin her gece bana çektirdiği çile! Israrı duyduğu aşktan ötürü olsa neyse ama tam aksi kendine 'Ne kadar güçlü erkek olduğunu ispat etme' peşinde.
Tabii o kafayla ne yapsa olmuyor. Hırsını da "Sen kadın değilsin" diyerek benden çıkarıyor.
Kayınvalidem de soruyor "Dayağı mı vardı köteği mi vardı, neden boşadın gül gibi oğlumu?" Neyi olduğunu ben bu kadına nasıl anlatayım?
Rumuz; Asya
ŞEKİL ÜSTÜNDE ANLATIN
S.U. CEVAP;
Yerinizde olsam şekil üstünde anlatırım.
Önce bir bez bebek bulun bir de pelüş ayı, kaynananızın önüne koyun. Deyin ki "Aha bu cılız ben, bu tüylü de senin oğlun! Oğlan içip içip adını bile unutuyor, sonra da diğerinin üstüne çullanıyor!
Bir şey olacağından değil, laf olsun diye..." Sonra sevgili Asya'cım kız bebeği diğer koltuğa fırlat ve son olarak de ki "Aha o zavallı da işte böyle dayanamıyor ve atıyor kendini dışarılara!" Hala anlamazsa beni telefonda bir görüştür bakalım.
Belki ben oğlunun tedaviye muhtaç olduğunu anlatabilirim kendisine.
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- Selda Uskan
- Kayınvalideme anlatamıyorum!
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