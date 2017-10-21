Yol Durumu
  1. Biz de onları mı dövelim?
Selda Uskan Selda Uskan
  • 21 Ekim 2017, Cumartesi

Hani çok güzellerdi?

Abla aklıma takıldı paylaşmak istedim... Bir araştırmaya göre kadınların en fazla taciz gördüğü mega kentler listesinde İstanbul ilk 10'da yer almış. Şaşırtıcı ama Moskova, kadınların en rahat dolaştıkları şehirmiş. Hani bunlar çok güzellerdi abla, erkeklerin aklını başlarından alıyorlardı? Demek ki İstanbul'umuzun kızları daha cazip ve dayanılmazmış! Ayrıca biz boşuna mı karılarımızı boşayıp Rus kızlarını aldık? Anlamadım gitti... Rumuz; İsimsiz bir Türk erkeği

S.U. CEVAP; Araştırmayı yapanlarla üzgünüm senin zihniyet apayrı. En başta, taciz görmenin güzellikle alakası yok, taciz edenin beyin hasarıyla ilintili! Bir tür, beyinle şeyin yer değiştirmesi hali. Bir başka açıdan bakarsak, belki de Rus toplumu, kızlarının sereserpe dolaşmalarına izin verdiği için, adamların da gözü doymuştur. Demek ki n'apıyoruz; Elalemin kadınına-kızına 'Nataşa' diye isim takıp belden aşağı bakmıyoruz!

SÜRÜCÜ BELGESİ RUHSATSIZ SİLAH
10 dakikada ruhsatsız silah alıyorsun, kimse belge istemiyor ama ehliyetini yenilemek için dışkı tahlili isteniyor! Nasıl mı? Eşim yaşı icabı ehliyetini yenileyecekti, tam teşekküllü hastaneden dışkı tahlili istediler. Sonra 2 lira yatırmak için banka kuyruğuna girdik. Başka bir bankaya da 14 lira yatırdık. Farka bakar mısınız? İmza; Ali Ç.

S.U. CEVAP; Baktık ve yerden göğe haklı olduğunuz karırına vardık.
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