Biz de onları mı dövelim?

Selda hanım 'ızbandut gibi bir öğretmen tahtaya kaldırdığı öğrenciyi dövüyor!' Mesleğe saygım büyük ama böyle dayakçı hocaların ömür boyu işten el çektirilmesini istiyorum. İlkokul 3. sınıfa giden çocuğum var, onun da başına gelebilir çok diye korkuyorum. Bütün sınıflara kamera konmalı ve velilerle paylaşılmalı. Hırsımdan ne dediğimi bilmiyorum Selda hanım kusuruma bakmayın. Rumuz; Anne



S.U. CEVAP; Olay gerçekten sinir bozucu, hele de o yaşlarda çocuğunuz varsa... Ben de şunu farkettim, öğretmenin bizzat kendisi de 'dayağın' 'd'sini doğru dürüst yazamıyor ki; 'o' ve 'l' harflerini yanyana koymuş, ilk bakışta 'ol' şeklinde algılanıyor. Milli Eğitim ne yapar bilmem ama ben olsam hocanın eline 3 ortalı bir defter verip, bunu baştan sona 'd' harfiyle doldurma cezası verirdim. Hayalim ise bambaşka; öğretmen müsveddesinin arkasından sessizce yanaşıp, ensesine koca bir şaplak indirmek gibi.



KEŞKE SAKATLANSA!

Selda hanım eşim tarafından aldatıldım. Kadın, eşimin çalıştığı yerin sekreteri. Her gün birbirilerini görüyorlar. Patronlarıyla görüştüm 'kadını kovması' için, "Verimli bir eleman çıkaramayız" dedi. Şimdi tek bir duam var; kocam inşallah ayaklarını kırar da aylarca evden çıkamaz! Rumuz; İsimsiz



S.U. CEVAP; Ben de korkarım 'duanıza katkıda bulunacak bir girişimde' bulunmazsınız! Ne de olsa aldatılmanın neden olduğu bir bunalım içindesiniz.