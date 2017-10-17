Annem de beni reddetmişti...
İşin doğrusu budur ve ivedilikle yapılmalıdır. Umarım bu tavsiyemi gözardı etmez. Bu arada o genç adamın annesi Hale hanım çıkmayabilir ama baba kesinlikle o ünlü gazete patronu, çok benziyorlar... İmza; Volkan Ç.
S.U. CEVAP; Kim kimin çocuğu bilemem ama DNA testi önerinizde kesinlikle haklısınız.
AŞKIM VE AİLEM
Selda ablacım ben 21 yaşındayım. İki senedir biri var hayatımda. Birbirimizi çok seviyoruz ama bazı nedenlerden dolayı ailem kabul etmiyor. Ne olur bana yardım edin. Rumuz; Kbr. Uysal
S.U. CEVAP; Mektubunu okurken bir yandan da komşumla kahvelerimizi yudumluyoruz. Kendisine de sordum "Sen olsan ne yapardın" diye, "Hiç durmaz kaçardım" dedi. Hayatı boyunca 'aşka aşık' bir kadın olduğu için böyle düşünüyor olabilir ama sen arkadaşıma bakma canımın içi, mutlaka aileni ikna etmeye çalış.
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- Annem de beni reddetmişti...
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