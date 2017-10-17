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Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Ekim 2017, Salı

Annem de beni reddetmişti...

Selda hanım zamanında annem de beni reddetmişti. O zamanlar DNA testi yoktu. Sonra kabul etti ama ilişkimiz hiç bir zaman anne-oğul sıcaklığında olmadı. Benzeri bir olayı şimdi Hale Soygazi yaşıyor. Kendisine bir önerim var. Ben onun yerinde olsam, önce gazeteci ordusuyla devlet hastanesine gider, hepsinin şahitliğinde kan verip DNA testi isterim. Sonuçlar çıktığında yine o gazetecilerle gider ve çıkan sonucu kameralar önünde açıklarım. Şayet gerçekten oğlu ise kendi bilir ama değilse yüklü bir tazminat davası açarım. Alacağım parayı da Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağışlarım.
İşin doğrusu budur ve ivedilikle yapılmalıdır. Umarım bu tavsiyemi gözardı etmez. Bu arada o genç adamın annesi Hale hanım çıkmayabilir ama baba kesinlikle o ünlü gazete patronu, çok benziyorlar... İmza; Volkan Ç.

S.U. CEVAP; Kim kimin çocuğu bilemem ama DNA testi önerinizde kesinlikle haklısınız.

AŞKIM VE AİLEM
Selda ablacım ben 21 yaşındayım. İki senedir biri var hayatımda. Birbirimizi çok seviyoruz ama bazı nedenlerden dolayı ailem kabul etmiyor. Ne olur bana yardım edin. Rumuz; Kbr. Uysal

S.U. CEVAP; Mektubunu okurken bir yandan da komşumla kahvelerimizi yudumluyoruz. Kendisine de sordum "Sen olsan ne yapardın" diye, "Hiç durmaz kaçardım" dedi. Hayatı boyunca 'aşka aşık' bir kadın olduğu için böyle düşünüyor olabilir ama sen arkadaşıma bakma canımın içi, mutlaka aileni ikna etmeye çalış.
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