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Selda Uskan Selda Uskan
  • 15 Ekim 2017, Pazar

Öldürülmekten kurtarabiliriz

Selda hanım, bir kamu kurumunda doktor olarak görev yapıyorum. Gazetedeki yazılarınızda değindiğiniz gibi, 'Kadın cinayetleri' hakkında minik bir çözüm önerim var. Ve bu önerime gazetenizin çeşitli yerlerinde yer verirseniz hiç değilse birkaç kişiyi kurtarmış oluruz. Malum öldürülen kadınların ortak noktası; eski eşi veya sevgilisinin barışma görüşmesinde öldürülmesi! Bayan barışmayacaksa bunu yüz yüze konuşmak yerine telefonda yapsın veya görüşme yerini karakol olarak seçsin. Oraya da adamdan önce gidip, yine ondan en az 5 dakika önce ayrılsın. Böylece sağ kurtulma şansı var.
İmza; Cafer Tunç

S.U. CEVAP; Benim önerim ise kesin çözüm: Kadına ve çocuğa ilişen bilumum erkeği müebbetle cezalandıracaksınız. "Ama hakim bey, diğer cinayete 20 yıl verdinizdi" itirazına cevap da şöyle olacak; "Sen canın istedi karını bıçakladın, benim canım da müebbet istedi hayatım, var mı diyeceğin!"

GÖRÜŞÜMÜ MÜ DEĞİŞTİREYİM?
Selda abla size soruyorum, bir insan görüşünden dolayı rencide edilir mi? Sosyal medya üzerinden bir kadınla yazışıyorduk. Aramızda müthiş bir yakınlık doğdu. Daha sonra 'siyasi görüşümü' söyledim. Beni öyle bir rencide etti ki! Oysa huyumuz suyumuz, zevklerimiz aynıydı. Rumuz; Hoca Deyhani

S.U. CEVAP; 36 yaşında insanın siyasi veya hayata dair görüşü kolay değişmez. Ayrıca yüzünü bile görmediğiniz kadınla evlenmeye kalkışmak ne mana? Ya burnunu karıştıran biriyse?
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