Öldürülmekten kurtarabiliriz
İmza; Cafer Tunç
S.U. CEVAP; Benim önerim ise kesin çözüm: Kadına ve çocuğa ilişen bilumum erkeği müebbetle cezalandıracaksınız. "Ama hakim bey, diğer cinayete 20 yıl verdinizdi" itirazına cevap da şöyle olacak; "Sen canın istedi karını bıçakladın, benim canım da müebbet istedi hayatım, var mı diyeceğin!"
GÖRÜŞÜMÜ MÜ DEĞİŞTİREYİM?
Selda abla size soruyorum, bir insan görüşünden dolayı rencide edilir mi? Sosyal medya üzerinden bir kadınla yazışıyorduk. Aramızda müthiş bir yakınlık doğdu. Daha sonra 'siyasi görüşümü' söyledim. Beni öyle bir rencide etti ki! Oysa huyumuz suyumuz, zevklerimiz aynıydı. Rumuz; Hoca Deyhani
S.U. CEVAP; 36 yaşında insanın siyasi veya hayata dair görüşü kolay değişmez. Ayrıca yüzünü bile görmediğiniz kadınla evlenmeye kalkışmak ne mana? Ya burnunu karıştıran biriyse?
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- Selda Uskan
- Öldürülmekten kurtarabiliriz
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