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Selda Uskan Selda Uskan
  • 13 Ekim 2017, Cuma

Karar veremiyorum

Selda hanım üç yıldır bir kızla beraberim. Önceleri hemen evlenmeyi düşündüm ama sonra vazgeçtim. Biraz bıktım galiba. Az önce bir istatistik sonucu okudum; "Erkekler, kadınlara oranla sevgililerini daha zor unutuyormuş!" İster misiniz ben de öyle olayım? Diğer yanda ayrılırsam daha mutlu olacağım sanki. Herkesin fikrine ve görüşlerine ihtiyacım var... Rumuz: Halim

S.U. CEVAP: Bence bunun kadını erkeği olmaz Halim'cim, çünkü 'kim gerçekten sevmişse onun pişmanlığı daha ağır basar!' Ayrılık sonrası mutluluğa gelince, siz erkekler önce deli danalar gibi bir çoşarsınız malum, "yaşasın özgür hayat, gelsin yeni kadınlar!" Gerçek pişmanlık ise 'o yeni kadınların eskisinin tırnağı bile olmadığını' anladığınızda kafanıza dank eder. Bence bir an önce kararını ver, kızcağızı da oyalama. Zaten üç yılı heba olmuş. Ya da sen söylemeyeceksen telefonunu ver ben anlatayım, hakkında ne düşündüğünü...

​DUYGULARIMI AÇAYIM MI?
Merhaba Selda abla ben 10'uncu sınıf öğrencisiyim. Okulda çok samimi olduğum bir kız var o da bana samimi davranıyor ama yine de benden hoşlandığı konusunda şüphelerim var. Duygularımı açayım mı? Kız güzel gerçekten, yanıma her gelişinde saatlerce muhabbet ediyoruz.
İmza: Yunus Padak

S.U. CEVAP: Valla de ve bana derhal 'hangi konuda saatlerce muhabbet edildiğini' yaz! İnan şuracıkta meraktan çatlarım ve komplekslere gark olurum! Yahu biz bu yaşta üç satır konuşacak mevzu bulamazken, siz nerden neyi şey ediyorsunuz acaba?
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