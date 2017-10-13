Karar veremiyorum
S.U. CEVAP: Bence bunun kadını erkeği olmaz Halim'cim, çünkü 'kim gerçekten sevmişse onun pişmanlığı daha ağır basar!' Ayrılık sonrası mutluluğa gelince, siz erkekler önce deli danalar gibi bir çoşarsınız malum, "yaşasın özgür hayat, gelsin yeni kadınlar!" Gerçek pişmanlık ise 'o yeni kadınların eskisinin tırnağı bile olmadığını' anladığınızda kafanıza dank eder. Bence bir an önce kararını ver, kızcağızı da oyalama. Zaten üç yılı heba olmuş. Ya da sen söylemeyeceksen telefonunu ver ben anlatayım, hakkında ne düşündüğünü...
DUYGULARIMI AÇAYIM MI?
Merhaba Selda abla ben 10'uncu sınıf öğrencisiyim. Okulda çok samimi olduğum bir kız var o da bana samimi davranıyor ama yine de benden hoşlandığı konusunda şüphelerim var. Duygularımı açayım mı? Kız güzel gerçekten, yanıma her gelişinde saatlerce muhabbet ediyoruz.
İmza: Yunus Padak
S.U. CEVAP: Valla de ve bana derhal 'hangi konuda saatlerce muhabbet edildiğini' yaz! İnan şuracıkta meraktan çatlarım ve komplekslere gark olurum! Yahu biz bu yaşta üç satır konuşacak mevzu bulamazken, siz nerden neyi şey ediyorsunuz acaba?
- Haberler
- Yazarlar
- Selda Uskan
- Karar veremiyorum
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Mide bulandırıyorlar 12 Ekim 2017, Perşembe Selda hanım, hanımların çarşıda pazarda yürürken moda diye baldırında dört parmak genişliğinde yırtık pantolonla...
- Beni karımdan kurtarın 10 Ekim 2017, Salı Selda hanım "Seninki de dert mi" diyeceksiniz ama karımla yaşasanız ne çektiğimi anlarsınız. Efendim benim en büyük...
- Çocuğum için endişeliyim 09 Ekim 2017, Pazartesi Selda hanım oğlum 17 yaşında ve okula gitmek istemiyor. Ders çalışmak ağır geliyormuş. Serserilik deyince en önde...
- Boşayıp yenisini alayım! 08 Ekim 2017, Pazar Selda abla eşime evlenirken dedim ki, "Bak gideceğimiz yerde lafı sözü dinlenen ve sevilen bir adamım. Sakın ola...
- Sizce kim haklı? 06 Ekim 2017, Cuma Selda abla evlenip eşimin oturduğu siteye gelin geldim. Komşular tatlı insanlar. Annemi kaybettiğimde herkes elinde...