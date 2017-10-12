Mide bulandırıyorlar
S.U. CEVAP; Yaşım icabı her şey hakkında fikir yürüten bir insanım ki bu köşeyi o yüzden verdiler. Ama, "Kadın neresini ne kadar açmalı?" konusunda inan artık fikir filan üretemiyorum. Bir yanda toplumun maneviyatı, diğer yanda gençlerimize tanımamız gereken özgürlük... 'Etkileşim' olayı biraz da erkeklerin aldıkları eğitim sonrası geliştirdikleri hoşgörü ve nefsine hakim olmalarıyla doğru orantılı galiba... Ne diyim Erkan'cım, çıplak kız görünce bakmamaya çalış, vitrinlere takıl mesela.
ELLERİNİZ KIRILSIN
Selda abla, önce kocası şimdi de oğlu dövüyormuş! Şu anda hastanede anacığımın başındayım. Keşke yaşasa da omuzumdan indirmesem hayat boyu. Bir de şu dikkatimi çekiyor. Bu tiplerin yüzünde meymenet yok. Hepsi çirkin suratlı adamlar. Keşke elimde yetki olsa da böylelerini içeri tıksam. Rumuz: Ana kuzusu
S.U. CEVAP; Üzülme aşkım kanunlar kadın düşmanlarının hiç birini dışarıda bırakmıyor zaten. Annesini döven hasta ruhlu adamları da cezasız bırakmazlar. Anneciğine gelince; Allah'tan ümit kesilmez. Senin gibi muhteşem bir evlada bağışlar.
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- Selda Uskan
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