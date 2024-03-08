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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 8 Mart 2024

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Yolun sonu kupa olsun

FENERBAHÇE, ligde pazar günü Pendik ile karşılaşacak olmasına karşın as kadrosuna yakın bir 11'le sahaya dizildi. Dzeko ve Ferdi dışındaki oyuncular sezonun büyük bölümünü zaten 11'de geçirmişti. Sarı-Lacivertliler ilk 20 dakika zorlandı. Karşılarında Belçika Ligi'nin lideri olan ciddi bir takım vardı. Gilloise, gücünü ilk dakikalardan itibaren gösterdi ancak golü Fenerbahçe buldu. Batshuayi tam bir golcü kurnazlığında topu hızlıca ağlara yollamayı başardı.

ARTIK ÖNÜ AÇIK
Çağlar'ın sakatlığı sonrası Ferdi'nin oyuna girmesi Fenerbahçe'ye daha çok yaradı. Süper bir sezon geçiren Ferdi, hem sol kanata hem de hücumlara hareketlilik kattı. Sarı- Lacivertliler, Ferdi sonrası maçın tek hakimi oldu. Savunmada büyük savaş veren Sarı-Lacivertliler, önemli bir avantajı elde etmeyi başardı. Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ni kazanması için oynaması gereken 6 maç bulunuyor. Ligde ise 10 karşılaşmaya çıkacak. Bana sorarsanız bu kupayı kazanmak, Süper Lig'i kazanmaktan daha kolay görünüyor.
Fenerbahçe finale kadar gidebilecek güçte.

"Zorlu deplasmanda alınan avantajlı skor, önümüzdeki turlar için de olumlu sinyaller verdi. Bu kupada takımın önü daha açık..."

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