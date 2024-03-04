Oktay DERELİOĞLU

DERBİ maç ligin seyrini derinden etkileyecek bir mücadeleydi. Bir tarafta şans golü, diğer tarafta şanssızlık vardı. İki taraf için de ortada bir mücadeleydi. Üstünlük sağlayan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş ve Galatasaray adına bazı oyunculardan beklentiler vardı. Örneğin;

Beşiktaş'ta Semih, Cenk, Amartey gibi isimler. Fernando Santos'un hamlelerinin geç olduğunu düşünüyorum. Rashica bayağı etkiliydi. En istekli isimlerin başında geliyordu. Muci, etkili olamadı bence. Galatasaray'da Barış Alper bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bu iki takımın da dengeli oynadığını gösteriyordu.

Kendi evinde oynayan Beşiktaş, Aboubakar ve Muleka gibi isimler sahada olmalıydı. Bu maçta Galatasaray şanslı görünen taraftı.

Terazi dengesinde bir mücadele izledik. Ghezzal çok net bir fırsat kaçırdı.

Kırılma anlarından biriydi.

Kanatlar maçta hiç çalışmadı.

Sahanın en iyi oyuncusu Rashica'nın çıkması ilginçti.

Cenk de çok önce alınmalıydı.

Her maçta ona sabrediyor.

Santos, Beşiktaş'ı eksik oynatıyor.

Cenk'in ayakları değil, ağzı daha fazla konuşmaya başladı. Santos, bazı şeyleri göremiyor. Dün akşam tatmin etmeyen bir futbol ve şans golüyle kazanan bir takım vardı.



"Santos'un Rashica'yı oyundan alması şaşırtıcıydı. Bazı şeyleri göremiyor.

Derbide tatmin etmeyen bir futbol izledik"