SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Santos oyunu okuyamıyor
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 4 Mart 2024

HABERİ
SESLİ DİNLE

Santos oyunu okuyamıyor

DERBİ maç ligin seyrini derinden etkileyecek bir mücadeleydi. Bir tarafta şans golü, diğer tarafta şanssızlık vardı. İki taraf için de ortada bir mücadeleydi. Üstünlük sağlayan bir takım olduğunu düşünmüyorum. Beşiktaş ve Galatasaray adına bazı oyunculardan beklentiler vardı. Örneğin;
Beşiktaş'ta Semih, Cenk, Amartey gibi isimler. Fernando Santos'un hamlelerinin geç olduğunu düşünüyorum. Rashica bayağı etkiliydi. En istekli isimlerin başında geliyordu. Muci, etkili olamadı bence. Galatasaray'da Barış Alper bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Bu iki takımın da dengeli oynadığını gösteriyordu.
Kendi evinde oynayan Beşiktaş, Aboubakar ve Muleka gibi isimler sahada olmalıydı. Bu maçta Galatasaray şanslı görünen taraftı.
Terazi dengesinde bir mücadele izledik. Ghezzal çok net bir fırsat kaçırdı.
Kırılma anlarından biriydi.
Kanatlar maçta hiç çalışmadı.
Sahanın en iyi oyuncusu Rashica'nın çıkması ilginçti.
Cenk de çok önce alınmalıydı.
Her maçta ona sabrediyor.
Santos, Beşiktaş'ı eksik oynatıyor.
Cenk'in ayakları değil, ağzı daha fazla konuşmaya başladı. Santos, bazı şeyleri göremiyor. Dün akşam tatmin etmeyen bir futbol ve şans golüyle kazanan bir takım vardı.

"Santos'un Rashica'yı oyundan alması şaşırtıcıydı. Bazı şeyleri göremiyor.
Derbide tatmin etmeyen bir futbol izledik"

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Son düzlükte kritik zafer 03 Mart 2024, Pazar Bu oyun yetmez! 29 Şubat 2024, Perşembe Hak eden kazandı 28 Şubat 2024, Çarşamba Kolay bir galibiyet 26 Şubat 2024, Pazartesi
▶️ CHP’li Aytuğ Atıcı CHP-DEM Parti ittifakını itiraf etti!
▶️ CHP’li Aytuğ Atıcı CHP-DEM ittifakını itiraf etti!
İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN Resmi İlandır
İZMİR 3. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNDEN
Emekliye %1.35 ek zam müjdesi netleşti! En düşük emekli maaşı alan SSK, Bağ-Kur, EYT’liye 4,5 puan ilave artış yatacak! İkramiye, seyyanen zam...
Emekliye %1.35 ek zam müjdesi geldi!
10 yıldır aynı yastığa baş koyuyorlar! Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın eşi kendisinden de ünlü! Karı-koca aynı dizide...
Karı-koca aynı dizide!
MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
MANİSA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
SON DAKİKA