Oktay DERELİOĞLU

FENERBAHÇE şampiyonluk yarışındaki rakipleriyle birlikte artık son düzlüğe girdi. Her maç çok önemli.

Hatay maçı da onlardan biriydi.

Fenerbahçe galip gelmeyi bildi.

Kritik bir zafer aldı. İlk yarıda durağan bir futbol vardı. Atılan 2 golle farkı yakaladı Fenerbahçe.

Samuel'in eksikliğinin ne kadar önemli olduğunu gördük. Bundan sonraki dönemde de takımı adına çok büyük bir artı olacak. Cengiz Ünder çok fazla eleştiri alıyordu.

Attığı gol yine onun klasına yakışır bir goldü. Takımına katkı sağlamayı bildi. Maçın ikinci yarısı ilginç geçti. Fenerbahçe etkili gibi oynarken, Hatayspor'un Halil ile yakalamış olduğu iki tane net fırsat vardı. Hatay 1 gol bulabilse maçın dengesi değişebilirdi. Maçın sonlarına doğru İsmail Kartal oyuncu değişikliğine gitti. Skoru korumak ve kontra pozisyonlarla golü atmak istedi.

Bunda da Fenerbahçe başarılı oldu. Edin Dzeko'ya mutlaka parantez açmak gerek. Tadic de Dzeko da kötü oynuyor. Tadic, biraz daha ayağa paslarla dikkati çekiyor. Fakat; Dzeko, asist yapsa da oyunda pek görünmüyor.

Fenerbahçe, hak ettiği bir galibiyet elde etmeyi bildi. Artık Beşiktaş-Galatasaray maçını koltuğa kurulup izleyecekler.

"F.Bahçe hak ettiği bir galibiyet aldı. Asist yapsa da Dzeko da Tadic de kötü oynuyor. Oyunda daha çok görünmeliler."