PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Bu oyun yetmez!
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

Tarihi 29 Şubat 2024

Bu oyun yetmez!

BEŞİKTAŞ favori olarak çıktığı bir maça galip gelerek kupada yarı finale kalmayı başardı. Siyah-Beyazlılar çok fazla zorlanmadı. Maalesef Fernando Santos'un oynattığı futbol, Beşiktaş taraftarlarına çok yakın bir oyun değil. Öyle bir tarzı yok. Gol pozisyonları çok fazla üretildi mi? Hayır. Kısır geçen bir maçtı. Kaleci Deniz'in hatası sonrası Salih golü atarak takımını 1-0'a taşıdı. İlk yarıyı üretemeden geçti Kartal. İkinci yarıda ise Cenk Tosun'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Konyaspor, Beşiktaş kalesinde çok fazla tehlike üretemedi. Rakibini zorlayamayan bir Konyaspor vardı. Beşiktaş hak ederek galip geldi. Futbol adına verimli bir maç olduğunu söyleyemeyiz. Ama önemli olan turu atlamaktı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın favorilerinden biri.
Ortada iyi bir oyun olmadığı için bireyse olarak oyuncuları öne çıkarmak da bana göre doğru değil.
Kartal, kendisini pek de zorlayamayan bir rakibe karşı kazandı. Elbette şampiyonluk yarışında geride kalan bir takımın kupada devam etmesi önemli. Derbi maçta bu görüntü yetmez. Daha akıcı, yırtıcı, arzulu bir Beşiktaş sahada olmalı. Derbide daha farklı olmalılar.
Öyle de olacağı fikrindeyim.

"Beşiktaş'ın bu oyunu G.Saray derbisine yetmez.
Daha akıcı, yırtıcı, arzulu bir Beşiktaş sahada olmalı diye düşünüyorum."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Hak eden kazandı 28 Şubat 2024, Çarşamba Kolay bir galibiyet 26 Şubat 2024, Pazartesi Şampiyonluk böyle gelmez 25 Şubat 2024, Pazar Teşekkürler Semih! 20 Şubat 2024, Salı
Hakim ve savcı adayı atamaları Resmi Gazete’de! İşte 2024 hakim savcı ataması isim listesi...
HSK atamaları Resmi Gazete'de
ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Resmi İlandır
ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Milli muharip uçağı KAAN dünya basınında yine manşetleri süsledi I Övgüler yağdırdılar! Türkiye’nin umudu: Gökyüzündeki yeni savaşçı
KAAN dünya basınında manşetleri süsledi
5 yeni reform için ışık yakıldı! EYT sonrası 5 maddeli emeklilik sistemi oluştu! Prim desteği, 3600 ek gösterge, emekliye 2. maaş, mesai saatleri...
EYT sonrası 5 maddeli emeklilik sistemi oluştu!
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Resmi İlandır
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR
SON DAKİKA