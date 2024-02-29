Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ favori olarak çıktığı bir maça galip gelerek kupada yarı finale kalmayı başardı. Siyah-Beyazlılar çok fazla zorlanmadı. Maalesef Fernando Santos'un oynattığı futbol, Beşiktaş taraftarlarına çok yakın bir oyun değil. Öyle bir tarzı yok. Gol pozisyonları çok fazla üretildi mi? Hayır. Kısır geçen bir maçtı. Kaleci Deniz'in hatası sonrası Salih golü atarak takımını 1-0'a taşıdı. İlk yarıyı üretemeden geçti Kartal. İkinci yarıda ise Cenk Tosun'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Konyaspor, Beşiktaş kalesinde çok fazla tehlike üretemedi. Rakibini zorlayamayan bir Konyaspor vardı. Beşiktaş hak ederek galip geldi. Futbol adına verimli bir maç olduğunu söyleyemeyiz. Ama önemli olan turu atlamaktı. Beşiktaş, Türkiye Kupası'nın favorilerinden biri.

Ortada iyi bir oyun olmadığı için bireyse olarak oyuncuları öne çıkarmak da bana göre doğru değil.

Kartal, kendisini pek de zorlayamayan bir rakibe karşı kazandı. Elbette şampiyonluk yarışında geride kalan bir takımın kupada devam etmesi önemli. Derbi maçta bu görüntü yetmez. Daha akıcı, yırtıcı, arzulu bir Beşiktaş sahada olmalı. Derbide daha farklı olmalılar.

Öyle de olacağı fikrindeyim.



"Beşiktaş'ın bu oyunu G.Saray derbisine yetmez.

Daha akıcı, yırtıcı, arzulu bir Beşiktaş sahada olmalı diye düşünüyorum."