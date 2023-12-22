Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ Avrupa'da kazanılan Lugano maçının ardından ligde Alanya önünde güven tazelemek istiyordu.

Galibiyet bu açıdan Beşiktaş için önemliydi. Beşiktaş'ın maça golle başladığını söyleyebiliriz. Ancak Beşiktaş'ın attığı golü biraz da hakem Ümit Öztürk yarattı diyebiliriz. Beşiktaş'ın bu maçta organize olarak yaptığı atak var mı? Ben görmedim. Muleka ve Semih'le yaklaştığı goller var.

Beşiktaş ne oynadığını bilmiyor.

Kadro dışı bırakılan oyuncular neden kadro dışı bilinmiyor.

Aboubakar yoksa Beşiktaş'ın gücü eksiliyor. Ondan faydalanılmalıydı.

Görüntü bence çok sağlıksız.

Goldeki hatasından dolayı taraftarın Amartey'e bu kadar tepkisi göstermesine gerek yoktu.

Maçın genelinde Alanya'nın geriye bu kadar yaslanmasının nedeni deplasmanda olması ve Beşiktaş'ın formasından korkuyor olmasıydı.

Alanya maçın tamamında 1 puana razı oynadı. Ama maçın sonunda 3 dakikada 2 gol atarak maçı kazandılar. Oyunda kalmanın ödülünü kazanarak aldılar. Bir çift sözüm var. Yönetimin Rıza hocanın sözleşmesini 9 gün uzatması ne demek! Bu Beşiktaş'a yakışmadı.

Ben Rıza hocanın yerinde olsam 1 dakika durmazdım.



"Beşiktaş'ın organize atak yaptığı gören oldu mu?

Alanya 1 puana razıydı ama oyunda kalmanın karşılığını 3 puanla aldı."