Oktay DERELİOĞLU

DERBİ mağlubiyeti sonrası 5 oyuncunun kadro dışı bırakılması, diğer futbolcuları kendine getirmiş. Beşiktaş özellikle ilk 45 dakikada özlenilen futbolu ortaya koydu.

Yetenek olarak çok becerikli bir kadro olmasa da sahada her şeyini veren oyuncular vardı. Beşiktaş genlerine dönerek sahada yiğitçe mücadele etti. Cenk Tosun attığı golle, 'Aboubakar yoksa ben varım' diyerek sorumluluk aldığını ispatladı. Salih Uçan ve Chamberlain, Beşiktaş için önemli oyuncular olduklarını kanıtladı. Beşiktaş'ın devre arasına kadar ligde alabileceği en yüksek puanı alarak devam etmesi gerekiyor. Yapılacak takviyelerin takıma sınıf atlatacak isimler olması lazım. Devre arasında transfer yapmak çok zordur. Maliyetli ve zahmetlidir. Ancak çok iyi araştırmak ve nokta atışı yapmak zaruri. Bu dakikadan itibaren takımda kalmayı gerçekten hak eden isimlere şans verilmesi gerekiyor. Bence kadro dışı kalan isimlerin satış listesine konması lazım.

Bu isimlerin Beşiktaş'a katkı vereceğine pek inanmıyorum.



"Futbolcular onurlarıyla mücadele etti.

Forma giyen genç oyuncular, büyük isimlere nasıl futbol oynanır gösterdi."