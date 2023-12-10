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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

10 Aralık 2023, Pazar

Hak edilmiş mağlubiyet

MAÇA, Rıza Hoca'nın tercihleri damga vurdu. Maça Aboubakar'sız çıkması başlı başına bir handikaptı. Yeni yönetimin gelmesi Beşiktaş adına itici bir güç olur diye düşünmüştüm ama 90 dakikası değerlendirdiğimde mücadelenin Beşiktaş ceza sahasında oynandığını söyleyebilirim.
Fenerbahçe'nin tek rakibi Mert Günok'tu. Mert bugün penaltı dahil kurtardıklarının yarısını yese maç 5-6 olurdu. Farkın bu skorla gitmemesinin sebeplerinden biri de Fenerbahçe'nin gol yollarındaki beceriksizliğiydi.
Beşiktaş rakibin özellikle ikinci bölgede oyun kurmasına izin verdi ve Fenerbahçe zorlanmadan ceza sahasına girdi. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Deplasmanda çok rahat bir oyunla sonuca gittiler.
Hak ettikleri bir galibiyet aldılar.
Beşiktaş'ın penaltı pozisyonu harici hiç üretemedi.
Livakovic'un kurtarış yaptığını hatırlamıyorum.
Seyirciye yazık oldu.
Bu taraftar sahada en azından mücadele görmeliydi.
İyi tarafından bakarsak Mert'in kurtarışlarıyla tarihi farkı önlediğini söyleyebilirim. Fenerbahçe son zamanlardaki en rahat maçlarından birini (Başakşehir ve Sivas maçları da dahil) Beşiktaş'a karşı oynamıştır diye düşünüyorum.

"Fenerbahçe son zamanlardaki en rahat maçlarından birini Beşiktaş'a karşı oynadı. Hiç zorlanmadan skoru almayı başardı."

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