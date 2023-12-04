Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ, kötü oynamaya Ankara'da da devam etti. Kağıt üstünde favori olduğu bir lig maçında da fotoğraf değişmedi. Hırs, istek, arzu minim seviyedeydi. Rıza Çalımbay geldikten sonra takım daha kötü oynamaya başladı. Gerilediler.

Beraberlik golüne kadar pozisyon bulamadılar. Kadro kalitesi açısından baktığımızda Beşiktaş'ın kötü bir kadrosu yok. Rıza Hoca geldikten sonra ne oldu? Bunun da bence araştırılması lazım. Samsun, Brugge maçları da kötüydü.

Üretmeyi bırakın, ceza sahasına bile girmekte zorlanan bir takım vardı. Ankaragücü de bilinçli bir oyun oynadı. Çok üstüne de gitmediler. Chepas ve Morutan gibi dikine gidebilen oyuncuları vardı. Ali Sowe da keza aynı tarzda bir oyuncu. Oyun açısından Beşiktaş kanatları da kullanamadı.

Kanatsız Kartal olur mu?

Ne ofansif ne de defansif açıdan hiç beğenmedim.

Antrenör değişikliği normalde pozitif yansır. Oyuncuların bu isteksizliği araştırılmalı.

Evet, bir seçim vardı.

Ama Beşiktaş gibi bir takım bu kadar kötü oynayamaz.

Chamberlain, kötü oynadıkları maçta 1 puanı kurtardı. Beşiktaş acilen toparlanmalı. Seçimin sonucu da camia adına hayırlı, uğurlu olsun.



"Kanatsız Kartal olur mu? Rıza Hoca göreve geldikten sonra takım daha da kötü oldu. Bu isteksizlik acilen araştırılmalı"