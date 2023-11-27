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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

27 Kasım 2023, Pazartesi

Kötü futbol iyi sonuç

BEŞİKTAŞ bu ligin zorlu deplasmanlarından biri olan Samsunspor karşısında galibiyet elde etmeyi başardı. Öncelikle bu galibiyetin değerli olduğunu söylemem gerekiyor. Maçın tamamında yani 90 dakikasından çok fazla zevk almadım. Futbolseverler de aynı şeyi düşünüyordur. 3 puan ile dönmek Beşiktaş için neden değerli?
Kongre süreci var. Hem Rıza Çalımbay hem de yeni başkana bir moral olarak yazacaktır. Gedson ve Aboubakar ile pozisyon buldu Kartal.
İlk yarıda gerçekten de sönük bir futbol vardı. Samsunspor'un kendi saha ve seyirci avantajını kullanamadığını düşünüyorum.
Ayrıca Beşiktaş da öyle çok iştahlı bir oyun ortaya koymadı.
Sakatlıktan dönen oyuncular var, eksikler var. Bunlar her zaman futbolda var.
Beşiktaş takımının acil bir şekilde toparlanması gerekiyor.
Daha etkili olmalı ve rakibine karşı üstünlük sağlayacak bir oyun göstermesi lazım. Kornerden atılan gol, bilinçli bir gol değildi. Puanlar da kaybedebilirdi Beşiktaş. Kartal'ın zamana ihtiyacı var. Zevksiz bir maçtı.
Oyun olarak detaya girmeye de gerek yok. Fakat; alınan 3 puan Beşiktaş açısından motive edici.

"Beşiktaş'ın acilen toparlanması gerekiyor. Daha etkili olmalı ve üstünlük kurabilmeli.
Alınan 3 puan gelecek için değerli."

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