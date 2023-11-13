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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

13 Kasım 2023, Pazartesi

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Taraftar memnun değil

BEŞİKTAŞ, camia olarak çok farklı bir süreçten geçiyor. Ligin ortalarına yaklaştığımız dönemde teknik direktörlük değişiklikleri, başkan istifaları ve bu süreçte taraftarın takımdan memnunniyetsizliği gibi sorunlar var. Maça baktığımızda dün Başakşehir karşısında özellikle ilk yarıda çok kötü ve Beşiktaş'a yakışmayan oyun vardi. Başakşehir'de Beşiktaş kadar kötü oynadı. Sahada mücadele eden oyuncalar arasına Gedson'u koyabilirim. Ante Rebic geldiği günden bu yana en iyi performanısını gösterdi.
Takımın sol tarafında Rıza hoca, Tayfur'u değerlendirdi. Kulübede orjinal sol bek olan Umut Meraş neden oynamadı? Bence maçın en güzel anı Ante Rubic'in Muleka'ya attırdığı goldü.
Gerçekten enfes bir pas attı. Maçın son 15 dakikasında skoru korumak amacıyla Rıza hocanın bu kadar geriye çekilmesine hiç anlam veremedim. Sonuca bakacak olursak Beşiktaş galip geldi ama taraftar oynanan oyundan mutlu oldu mu? O tartışılır.
Sıkıntılı süreçten geçen Beşiktaş için hayırlısını diliyorum.
İnşallah yeni gelecek başkan ve yönetim kurulu umut verici bir bakış açısı sergilerler.

Beşiktaş maçı kazandı ama taraftar oynanan oyundan mutlu değildi. Rıza hoca son 15 dakikada takımı geri çekmemeliydi

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