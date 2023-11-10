Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ bu sezonu çok erken çöpe attı. Henüz yaz aylarında rakiplerinin yaptığı transferler sonrası yönetim, panik halinde yanlış isimlere parayı döktü. Bonservise 17 milyon Euro ödeyen yönetim, bu oyuncularınn hiçbirinden faydalanamadı.

Bedelsiz olarak gelenler de pek işe yaramadı.

Yanlış transfer politikasıyla kasım ayında ligden sonra Avrupa'ya da havlu atıldı.

Şenol Güneş sonrası göreve gelen Burak Yılmaz, takıma taktik ve motivasyon anlamında bir şey katamadı.

Daha önce de söylemiştim, seçime kadar Beşiktaşlı taraftarların yüzünün gülmesi pek mümkün gözükmüyor. Çünkü Beşiktaş'ta hem yönetim kanadında hem teknik heyette büyük bir başıboşluk var.

Koskaca çınar sahipsiz durumda.

Beşiktaşlı taraftarlara sabır diliyorum.

Beşiktaşlı taraftarlar, kötü gün taraftarıdır.

'Feda' dönemini herkes anlayışla karşılamıştı ama o takım sahada 90 dakika ısırıyordu. Bu günler illa ki atlatılacaktır. Siyah-Beyazlı camianın güçlü bir yönetimin arkasında birleşmesi gerekiyor.

Mücadele edilirse Beşiktaş taraftarı her zaman sizi destekler.



"Beşiktaşlılar 'Feda' dönemini anlayışla karşılamıştı. Fakat o takım 90 dakika rakibi ısırıyordu.

Kırmızı gören Necip'i dün alkışladıkları gibi."