PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş sahipsiz kaldı
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

10 Kasım 2023, Cuma

HABERİ
SESLİ DİNLE

Beşiktaş sahipsiz kaldı

BEŞİKTAŞ bu sezonu çok erken çöpe attı. Henüz yaz aylarında rakiplerinin yaptığı transferler sonrası yönetim, panik halinde yanlış isimlere parayı döktü. Bonservise 17 milyon Euro ödeyen yönetim, bu oyuncularınn hiçbirinden faydalanamadı.
Bedelsiz olarak gelenler de pek işe yaramadı.
Yanlış transfer politikasıyla kasım ayında ligden sonra Avrupa'ya da havlu atıldı.
Şenol Güneş sonrası göreve gelen Burak Yılmaz, takıma taktik ve motivasyon anlamında bir şey katamadı.
Daha önce de söylemiştim, seçime kadar Beşiktaşlı taraftarların yüzünün gülmesi pek mümkün gözükmüyor. Çünkü Beşiktaş'ta hem yönetim kanadında hem teknik heyette büyük bir başıboşluk var.
Koskaca çınar sahipsiz durumda.
Beşiktaşlı taraftarlara sabır diliyorum.
Beşiktaşlı taraftarlar, kötü gün taraftarıdır.
'Feda' dönemini herkes anlayışla karşılamıştı ama o takım sahada 90 dakika ısırıyordu. Bu günler illa ki atlatılacaktır. Siyah-Beyazlı camianın güçlü bir yönetimin arkasında birleşmesi gerekiyor.
Mücadele edilirse Beşiktaş taraftarı her zaman sizi destekler.

"Beşiktaşlılar 'Feda' dönemini anlayışla karşılamıştı. Fakat o takım 90 dakika rakibi ısırıyordu.
Kırmızı gören Necip'i dün alkışladıkları gibi."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Yenilgiyi hak etti 06 Kasım 2023, Pazartesi Büyük bir zafer 05 Kasım 2023, Pazar Kötü oyun iyi skor 31 Ekim 2023, Salı Fenerbahçe güle oynaya 30 Ekim 2023, Pazartesi
Başkan Erdoğan’dan flaş asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi zam formülleri var?
Başkan Erdoğan'dan flaş asgari ücret açıklaması! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi zam formülleri var?
Son dakika: TÜİK verileri paylaştı! Eylül ayı işsizlik oranında gerileme
Eylül ayı işsizlik oranında gerileme
Emekliye bayramı getiren haber; 4A,4B, 4C, Tarım, Emekli Sandığı ayrımı yok kayıtsız şartsız herkese ödenecek!
Emekliye bayramı getiren haber!
Son dakika: İYİ Parti’de bir kopuş daha! Durmuş Yılmaz istifa etti
İP'te bir sökük daha!
Kasım ortası mevduat getirisi arşa çıktı! 500 bin liranın 32 günlük mevduat kazancı dudak uçuklattı
Mevduat faiz oranları ne kadar oldu?
SON DAKİKA