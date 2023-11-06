Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ Teknik Sorumlusu Burak Yılmaz yanlış bir kadroyla maça çıktı. Rosier, Muleka direkt 11 başlamalıydı. Kaleci Mert Günok yedek kulübesindeyse iyi demektir. O oynamalıydı.

Beşiktaş orta sahada rakibine hiçbir üstünlük kuramadı.

Onur ve Bakhtiyar etkili oynamadı. Cenk Tosun'un attığı golle soyunma odasına avantajlı girdi ama bu avantajını kullanamadı. Üst üste goller yedi. Bence çok büyük hatalar vardı yediği gollerde...

Beşiktaş genel anlamda kötü bir performans gösterdi ve yenilgiyi hak etti. Antalyaspor'u tebrik etmek lazım. Aboubakar'ın eksikliğini arıyor Beşiktaş...

Takımın neredeyse yarısı... Ama ona bu kadar bel bağlamak ve aramak da ne kadar doğru!

Beşiktaş'taki yönetim belirsiziği de takımı olumsuz anlamda etkiliyor.

Geçici olarak takım Burak Yılmaz'a emanet edilmemeliydi.

Şenol Güneş'in en az kongreye kadar takımın başında kalması gerekiyordu.

Beşiktaş böylece sezonu da kaybetmiş oluyor. Zirvenin 12 puanın gerisine düştü. Kongreye kadar takımın ne kaybedeceğini bilmiyoruz!



"Beşiktaş'taki yönetim belirsiziği de takımı olumsuz anlamda etkiliyor.

Beşiktaş böylece sezonu da kaybetmiş oluyor."