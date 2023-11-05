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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

5 Kasım 2023, Pazar

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Büyük bir zafer

FENERBAHÇE sezonun en kötü futbolunu Trabzonspor'a karşı oynadı.
Sarı-Lacivertliler hiçbir aksiyon yapamadı özellikle ilk yarıda.
Trabzonspor da mükemmel bir futbol oynamadı ama müthiş bir galibiyet aldı. Bordo-Mavililer, girdiği pozisyonları gole çevirmeyi başardı. Visca, Onuachu, Berat takımın en iyilerindendi. 3. gol Samet'in hatası sonrası gol geldi ve soğuk bir duş aldı herkes.
Trabzonspor 3-0'dan sonra daha fazla gol atabilirdi ama garantiye kaçtı. Bordo-Mavililer, defansta kalmayı tercih etti. Sonlara doğru penaltılarla gelen iki gol var. Trabzonspor'u tebrik ediyorum. 26 yıldan sonra gelen büyük bir zafer elde etti. Bu da Abdullah Avcı'ya nasip oldu. Bu zafer, Trabzonspor'a ivme katacaktır.
Bu yenilgi Fenerbahçeye nazarlık da olabilir toparlanma sürecine de girebilir.
Ama dün takım adeta hayalet gibiydi. Ne yaptığı bilmeyen bir takım vardı.
Tadic, Dzeko, Ferdi, Szymanski sezon başından bu yana yıldız olan isimler dün gece hiç üretemedi. Trabzonspor maç boyu 1. ve 2. bölgede beklemesine rağmen, Fenerbahçe hiçbir şey yapamadı. İsmail Kartal bunu iyi analiz etmeli.

"Trabzonspor girdiği pozisyonları gole çevirerek muhteşem bir zafer elde etti. Fenerbahçe ise sahada hayalet gibiydi."

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