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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

30 Ekim 2023, Pazartesi

Fenerbahçe güle oynaya

DÜN Pendikspor'u farklı yenen Fenerbahçe'nin 10. maçını da kazanması kayda değer bir istatistik oldu. Fenerbahçe elbette maçın favorisiydi ama maç boyunca da rakibini ezdi diyebiliriz.

2. GOLLE RAHATLADI
Her şeyden önce oyuncular son derece rahat. Her oyuncu ne yapacağını çok iyi biliyor, Pendikspor da zaman zaman cılız ataklar yapsa da ne hücumlarıyla ne de direnciyle Fenerbahçe'yi bozamadı. Aslında Fenerbahçe'nin ilk golü biraz da geç geldi. Devre bitmeden de İrfan Can farkı 2'ye çıkartınca Fenerbahçe iyice rahatladı.

DZEKO SAHNEYE ÇIKTI
Pendispor 2. yarıda biraz canlı başladı ama Fener kalesine yaklaşmakta çok zorlandı. 2. yarıda sahne alan Dzeko ard arda attığı 3 golle farkı 5'e çıkardı.
Fenerbahçe'de gecenin şanssızıkları da vardı. Fred maçın başında sakatlandı ve çıktı. Becao da devre arasında oyundan alındı. Sanırım riske edilmedi.
Fenerbahçe'de hoca başarısı da var. Mesela Batshuayi ligde oynamıyor Avrupa'da oynuyor.
Demek ki takımda bir denge kurulmuş.
Bunu başaran da teknik patron İsmail Kartal. Fenerbahçe'nin geniş bir kadrosu var. Bu kadro ile neden Koferans Ligi'ni kazanmasın.

"Fenerbahçe maçı çok rahat bir şekilde çözdü. İsmail Kartal takımda dengeleri iyi kurmuş. Herkes ne yapacağını iyi biliyor.."

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