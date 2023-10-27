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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

27 Ekim 2023, Cuma

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Bu futboldan utanmalılar

BEŞİKTAŞ'IN bu sezonki kadro değeri 129, Bodo/ Glimt'in ise sadece 37 milyon Euro... Ancak o kadar karışık bir takım var ki paranın hiçbir değeri kalmadı.
Bodo takımı sayısız gol fırsatına girdi. Tam olarak sayamadım fakat 9-10 belki de daha fazlaydı.
İkili mücadelelerin hemen hemen tamamında Bodo üstündü.
Beşiktaşlı oyuncular maça çıkmayı unutmuş gibiydi.
Beşiktaş, Brugge maçında kötüydü, Lugano karşısında ise 10 kişi kaldıktan sonra 3 puanı verdi ama bunların arasında en kötü sınavı dün gece verdi.
Ne ofansta ne defansta takımın ne oynadığı belli değildi. Beşiktaşlı oyuncular oynadıkları futboldan utanmalıdır.
Siyah-Beyazlı camianın seçime kadar kötü gidişi sürdürecek gibi duruyor.
17 Aralık'a kadar Avrupa'ya da veda edilir.
Beşiktaş'ın devam edebilmesi için 3'te 3 yapması lazım fikstür avantajı da var fakat bu mental çöküntüyle imkansız gibi görünüyor.
Şenol Güneş'in bırakıp da Burak Yılmaz'ın göreve getirilmesi zaten garipti. Burak hoca eğer Gaziantep maçını da kaybederse yeni bir kan değişikliği de gelebilir.

"Seçime kadar kötü gidişat sürebilir.
Bu Avrupa'ya veda demektir.
Bu kaostan kulübün nasıl çıkacağını bilmiyorum..."

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