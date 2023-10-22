Oktay DERELİOĞLU

BEŞİKTAŞ ile oynadığı derbi maça Galatasaray daha etkili başladı. Bunun ana nedenlerinden biri Burak Yılmaz'ın kadro seçimi oldu. Maçın ilk yarısında Vincent Aboubakar çok yalnız kaldı. Bahtiyar Zaynutdinov ve sakatlıktan yeni çıkıp hazır olmayan Gedson Fernandes yüksek dozajlı bir maçta şans buldu. Masuaku'nun ve formda Chamberlain ile başlamaması, Burak Yılmaz'ın yanlışıydı. Galatasaray buna rağmen golü buldu ama sonrasında daha büyük bir şansı yakaladı.

Kaleci Mert Günok'un kırmızı kart görmesiyle maçı cebine koymuş gibi göründü. Futbolda rakip 10 kişi de olsa gol bulabilir.

Beşiktaş 1-1'i çok güzel atak organizasyonla bulmayı başardı.

Cebine koyduğu maçta bir anda Galatasaray panik oldu.

Beşiktaş maça da ortak olmayı bildi. Cimbom'da Kerem Aktürkoğlu, Zaha ve Tete bence beklenen performansı gösteremedi.

İkinci yarıda Beşiktaş'ta Rosier, Ghezzal ve Chamberlain etkiliydi. Tabi ki Galatasaray'ın 82'de penaltıdan bulduğu ikinci gol maçın kilidini çözme adına önemliydi. Galatasaray, kazanarak yoluna devam etti.

Ama lig de henüz bitmedi.



"G.Saray daha kolay kazanabileceği bir maçta Beşiktaş'a karşı galip gelerek yoluna devam etti.

Ama lig de henüz bitmedi"