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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

11 Ağustos 2023, Cuma

Beşiktaş kalite farkıyla

BEŞİKTAŞ oyunun başlangıcından son 10 dakikasına kadar tüm kontrolü elinde bulundurdu.
Neftçi Bakü'ye daha çok gol de atablirdi. Muhtemelen Şenol Güneş ligin başlangıcını düşünerek oyunu geri çetkti. Doğru mu yaptı? Bence doğru yaptı.
Beşiktaş 3-0'dan sonra Colley'in hatasından kaynaklanan bir gol yedi. Ama pozisyonlara girip üreten ve maçın genelinde hakim oynayan taraf tartışmasız Beşiktaş'tı. Özellikle Salih Uçan çok iyi bir performans gösterdi. İlk golde mühteşem bir dikine pas, Aboubakar'ın dönüşü ve bitirişi harikaydı.
Dediğim gibi fark daha da açılabilirdi.
Ama İstanbul'da daha rahat bir müsabaka oynayıp bu turu geçeceğinin sinyalini verdi. Sınıf olarak da Beşiktaş ile Neftçi'nin çok üstündeydi.
Neftçi Bakü teknik bir takım olmasına karşın fiziksel olarak Beşiktaş'ın çok gerisinde kaldı. Mulaka için de bir parantez açmak isterim. Zira hem hazırlık maçlarında hem de resmi maçlarda Aboubakar ile birlikte çok etkili oldu. Gol ve asist üretimi devam ediyor. Şenol Güneş'in yönetiminde çok iyi bir çizgide olacağını gösterdi.

"Neftçi Bakü teknik bir takım olmasına karşın fiziksel olarak Beşiktaş'ın çok gerisinde kaldı.
Kalite farkı da belirgindi."

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