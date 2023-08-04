PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Oktay DERELİOĞLU Beşiktaş güle oynaya
Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

4 Ağustos 2023, Cuma

HABERİ
SESLİ DİNLE

Beşiktaş güle oynaya

İLK maçta elde ettiği 3-1'lik galibiyetin avantajıyla Arnavutluk'a giden Beşiktaş, Tirana önünde ilk yarıda skor bulup tamamen rahatlamak istiyordu. Teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü kadroya baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyorduk.
Ancak karşında tıpkı ilk maçta olduğu gibi savunmada riske girmeyen, mücadele eden, kontrataklarla çıkmaya çalışan ve topa karşı oldukça sert bir rakip buldu. Bu da Beşiktaş'ın rahat pozisyonlar bulmasına engel oldu.
İlk yanıda Tirana'dan kaleci ile birlikte 2 oyuncu sakatlanırken Beşiktaş'tan da Necip'in sakatlanması moralleri biraz bozdu.
Tirana'nın direncine mücadele gücü ve tempo ile karşılık veren Beşiktaş fişi çekecek golü 2. yarıda buldu. Salih Uçan'ın asistinde Amartey'in golü hem Tirana'nın direncini düşürdü hem de Beşiktaş'ın oyunu rölantiye almasını kolaylaştırdı.
Necip'in yerine giren Amartey, bu golle klasını göstermiş oldu.
Masuaku'nu çıkan kırmızı ağırdı ama oyunumuzu etkilemedi Aboubakar golüyle de fırsbatçılığını ve klasanı konuşturdu. Beşiktaş favori takım olmanın hakkkını vererek kazandı ve turu geçti.

"Tirana ilk maçta olduğu gibi mücadeleci ve setti. Fakat yeni transfer Amartey'in golü tüm dirençlerini kırmaya yetti."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Kartal iyi başladı 28 Temmuz 2023, Cuma Tarihinin en kolay finaliydi 12 Haziran 2023, Pazartesi Önemli bir fırsat kaçtı 08 Haziran 2023, Perşembe Kartal Jesus’tan iyiydi 05 Haziran 2023, Pazartesi
T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Resmi İlandır
T.C. ÇUBUK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Memur zammında ilk ipucu! Toplu sözleşme artışına ek enflasyon farkı hesabı! İşte meslek meslek yeni maşlar
Memur zammında ilk ipucu! Milyonlar bekliyordu!
T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ Resmi İlandır
T.C. İSTANBUL ANADOLU 29. ASLİYE...
SON DAKİKA HABER: Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı!
Temmuz ayı enflasyon oranları açıklandı!
Çalışanlara erken emeklilik! 4 milyon memur için çalışmalar başladı! Hizmet kolları neler istiyor? Hangi mesleklere fiili hizmet süresi zammı gündemde?
Çalışanlara erken emeklilik
SON DAKİKA