Oktay DERELİOĞLU

İLK maçta elde ettiği 3-1'lik galibiyetin avantajıyla Arnavutluk'a giden Beşiktaş, Tirana önünde ilk yarıda skor bulup tamamen rahatlamak istiyordu. Teknik direktör Şenol Güneş'in sahaya sürdüğü kadroya baktığımızda bunu rahatlıkla görebiliyorduk.

Ancak karşında tıpkı ilk maçta olduğu gibi savunmada riske girmeyen, mücadele eden, kontrataklarla çıkmaya çalışan ve topa karşı oldukça sert bir rakip buldu. Bu da Beşiktaş'ın rahat pozisyonlar bulmasına engel oldu.

İlk yanıda Tirana'dan kaleci ile birlikte 2 oyuncu sakatlanırken Beşiktaş'tan da Necip'in sakatlanması moralleri biraz bozdu.

Tirana'nın direncine mücadele gücü ve tempo ile karşılık veren Beşiktaş fişi çekecek golü 2. yarıda buldu. Salih Uçan'ın asistinde Amartey'in golü hem Tirana'nın direncini düşürdü hem de Beşiktaş'ın oyunu rölantiye almasını kolaylaştırdı.

Necip'in yerine giren Amartey, bu golle klasını göstermiş oldu.

Masuaku'nu çıkan kırmızı ağırdı ama oyunumuzu etkilemedi Aboubakar golüyle de fırsbatçılığını ve klasanı konuşturdu. Beşiktaş favori takım olmanın hakkkını vererek kazandı ve turu geçti.

"Tirana ilk maçta olduğu gibi mücadeleci ve setti. Fakat yeni transfer Amartey'in golü tüm dirençlerini kırmaya yetti."