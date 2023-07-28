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Oktay DERELİOĞLU

OKTAY DERELİOĞLU

28 Temmuz 2023, Cuma

Kartal iyi başladı

BEŞİKTAŞ, Konferans Ligi'nde oynadığı Tirana maçına iyi başladı. Rakip Tirana boş bir takım değil. Fenerbahçe karşısında örneğin Zimbru hafif kaldı. Tirana, alan ve zaman vermemeye çalıştı. Beşiktaş etkili ayaklarıyla sonuca gitti. Onur ve Muleka ile Kartal kilidi açtı. Tabii ki takımda daha etkili ayaklar var.
Gedson, Aboubakar, Salih, Hadziahmetovic gibi isimler öne çıktı. Hadziahmetovic'in Rosier ileri gidince defansta bir blok gibi kalmasına anlam veremedim.
Taktiksel açıdan ne istendi o bölgede? Rosier atağa çıkınca hep orayı kapattı. Ama genel anlamda Beşiktaş, Tirana'dan daha iyi bir takım. Şenol Güneş ve öğrencileri avantajlı bir skor yakaladı. Rakibin iyi oyuncuları da vardı. Beşiktaş gayet iyi bir mücadele örneği ortaya koydu.
Kanatta Masuaku ve Rosier ile de etkili olmaya çalıştı.
Rosier'den daha iyi ortalar gelebilirdi.
Onları göremedik.
Aboubakar, biraz tutuktu.
Muleka'nın maçı oldu.
Muleka'nın golü hazırlanış bakımından iyiydi. Necip yine jokerdi. Colley ile birlikte elinden geleni yaptı. Beşiktaş, hak ettiği avantajlı skoru elde etti. Kara Kartal, deplasmanda da kazanacak güce sahip.

"Aboubakar tutuktu.
Muleka'nın maçı oldu. Beşiktaş, hak ettiği skoru aldı. Kartal, deplasmanda da kazanacak bir güce sahip."

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