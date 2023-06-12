FENERBAHÇE tarihinin belki de en kolay final maçını oynadı. Henüz 1. dakikada atılan gol, Başakşehir takımının oyuna konsantre olmadığının kanıtıydı. Başakşehir takımının adeta erkenden tatile çıkması, Avrupa için çok değerli olan final karşılaşmasının, hazırlık maçı havasında geçmesine sebep oldu. Arda Güler maça ağırlığını koyarak yıldızlaştı. Batshuayi kalitesini konuşturdu.
Taraftarlarla arası bozulan Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nı kazanarak bir nebze de olsa taraftarlarını mutlu etmiştir.
Fenerbahçe'nin yeni sezon forması bana eski yılları hatırlattı. Umarım yeni gelecek hoca ve yeni transferlerle birlikte Sarı-Lacivertliler de eski başarılı günlerine döner.
Şimdi gözler Jorge Jesus yerine gelecek yeni hocaya çevrilecek.
Başkan Ali Koç'un geç kalmadan yeni hocayı ve transferleri getirmesi gerekecek. Doğru bir teknik adam ve mantıklı transferler yapılırsa, gelecek sezon şampiyonluk yarışının içinde yeniden var olabilir Fenerbahçe. Artık taraftarların da sabrı kalmadı fakat bu kupayla az da olsa Ali Koç yönetiminin de bir kredi kazandığını varsayabiliriz.
Gelecek sezonun biraz daha sert ve rekabetçi geçmesini bekliyorum.
"Başakşehir tatile maç öncesi çıkmıştı. Arda Güler ve Batshuayi işi kolay çözdü. Şimdi gözler yeni hoca ve transferlerde"
Tarihinin en kolay finaliydi
FENERBAHÇE tarihinin belki de en kolay final maçını oynadı. Henüz 1. dakikada atılan gol, Başakşehir takımının oyuna konsantre olmadığının kanıtıydı. Başakşehir takımının adeta erkenden tatile çıkması, Avrupa için çok değerli olan final karşılaşmasının, hazırlık maçı havasında geçmesine sebep oldu. Arda Güler maça ağırlığını koyarak yıldızlaştı. Batshuayi kalitesini konuşturdu.
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