BEŞİKTAŞ dün çok önemli fırsatı kaçırdı dün gece...
Ligi ikinci bitirememesi Şenol Güneş ve öğrencileri adına kötü bir son oldu. Sezonu erken açacak Beşiktaş... Beşiktaş aslında 2-0'ı bulduktan sonra daha rahat oynamalıydı. Orta sahada yaşanan düşüş nedeniyle Konyaspor cesaretlendi. Futbol gerçekten ilginç bir oyun. Beşiktaş kısa süre içinde 3 gol yedi.
Futbolda mental anlamda her zaman güçlü olmak zorundasın.
Konyaspor iddiası olmamasına rağmen Beşiktaş'a karşı iyi direnç gösterdi. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in attığı gol gerçekten çok güzeldi. Mert Günok'un yediği gol büyük talihsizlikti.
ŞENOL GÜNEŞ FARKI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş göreve geldikten sonra takım büyük bir ivme gösterdi. Lig 5 hafta daha uzasaydı ya da Şenol hoca daha erken gelseydi ligin kaderi değişebilirdi.
Gerçekten çok iyi bir yönetim gösterdi. Her şeye rağmen Beşiktaş'ın dün gece Konyaspor'u yenmesi ve ligi 2. sırada tamamlaması gerekiyordu.
Ama olmadı. Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon iyi bir yapılanmayla yoluna devam etmeli. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş her zaman umut verir.
"Beşiktaş, gelecek sezon iyi bir yapılanmayla yoluna devam etmeli. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş her zaman umut verir."
Önemli bir fırsat kaçtı
BEŞİKTAŞ dün çok önemli fırsatı kaçırdı dün gece...
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Kartal Jesus’tan iyiydi 05 Haziran 2023, Pazartesi DERBİDE Galatasaray baştan sona üstün bir oyun oynadı. Maçın skoru 3-0'dı ama tarihi fark da gelebilirdi. Bu maçta...
- Beşiktaş güle oynaya 04 Haziran 2023, Pazar SÜPER Lig'de şampiyonluk ve kupayı kaybeden 2. sıra için mücadele eden Beşiktaş, Kasımpaşa karşısına mutlak favori...
- Kalite fark yaratt 25 Mayıs 2023, Perşembe FENERBAHÇE ile Sivasspor arasındaki yarı final maçında ilk yarıda tempo düşüktü. İki taraf adına durum böyleydi....
- Büyük takım refleksi 22 Mayıs 2023, Pazartesi BEŞİKTAŞ, Adana'da beklediğimiz gibi bir kadro ile sahaya çıktı. Galatasaray'ın Sivas'ı yenmesinin ardından maça...
- Ligin kaderi derbİye kalabilir 19 Mayıs 2023, Cuma FENERBAHÇE sahasında oynadığı Trabzonspor maçında kontrolü elinde tutmayı başardı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına...