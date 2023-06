Önemli bir fırsat kaçtı

BEŞİKTAŞ dün çok önemli fırsatı kaçırdı dün gece...

Ligi ikinci bitirememesi Şenol Güneş ve öğrencileri adına kötü bir son oldu. Sezonu erken açacak Beşiktaş... Beşiktaş aslında 2-0'ı bulduktan sonra daha rahat oynamalıydı. Orta sahada yaşanan düşüş nedeniyle Konyaspor cesaretlendi. Futbol gerçekten ilginç bir oyun. Beşiktaş kısa süre içinde 3 gol yedi.

Futbolda mental anlamda her zaman güçlü olmak zorundasın.

Konyaspor iddiası olmamasına rağmen Beşiktaş'a karşı iyi direnç gösterdi. Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in attığı gol gerçekten çok güzeldi. Mert Günok'un yediği gol büyük talihsizlikti.



ŞENOL GÜNEŞ FARKI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş göreve geldikten sonra takım büyük bir ivme gösterdi. Lig 5 hafta daha uzasaydı ya da Şenol hoca daha erken gelseydi ligin kaderi değişebilirdi.

Gerçekten çok iyi bir yönetim gösterdi. Her şeye rağmen Beşiktaş'ın dün gece Konyaspor'u yenmesi ve ligi 2. sırada tamamlaması gerekiyordu.

Ama olmadı. Siyah-Beyazlılar, gelecek sezon iyi bir yapılanmayla yoluna devam etmeli. Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş her zaman umut verir.



