Kartal Jesus’tan iyiydi

DERBİDE Galatasaray baştan sona üstün bir oyun oynadı.

Maçın skoru 3-0'dı ama tarihi fark da gelebilirdi. Bu maçta Fenerbahçe adına konuşulacak hiçbir şey yoktu. Bütün sezona bakıldığında Fenerbahçe takımının elle tutulur bir oyun planı yoktu. Bireysel performanslara bağlı bir oyun anlayışı içinde geçti sezon. Arda Güler'i bile taraftar baskısıyla oynattı Jesus. Fenerbahçe alabileceği maçları Jesus'un, takımı kendinden aşağı görmesi nedeniyle kazanmadığı bile oldu. Takımın en golcü döneminde savunmadaki sıkıntılar giderilmedi.

Sezon içinde Brezilya Milli Takımı haberi, takımın dengesini alt üst etti. Kadro mühendisliğinde hatalar yapıldı. Bu kadar sirkülasyon olmamalıydı. Yönetimin de Jesus'a transfer politikasında bu kadar özgürlük tanıması da yanlıştı. İsmail Kartal'lı Fenerbahçeli kadroya belki hiç transfer yapılmasaydı şampiyon olunabilirdi. İsmail Kartal, Jorge Jesus'tan daha iyiydi diyebilirim. Fenerbahçe kulübü için düşünme vakti...