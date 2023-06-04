Beşiktaş güle oynaya

SÜPER Lig'de şampiyonluk ve kupayı kaybeden 2. sıra için mücadele eden Beşiktaş, Kasımpaşa karşısına mutlak favori olarak çıktı. Üst üste kazandığı 6 maçla özgüveni yüksek Siyah- Beyazlı oyuncuların rahatlığı maçın başlaması ile de net bir şekilde gözüktü. 20. dakikada Gedson Fernandes ile skor üstünlüğünü yaşakalan Beşiktaş iyice rahatladı.

Yalnız ilk golde Aboubakar'ın katkısı büyüktü. Aboubakar Kasımpaşa savunmasını dağıtırken Fernandes'e sadece boş kaleye dokunmak kaldı. Cenk Tosun'la farkı ikiye çıkartan Beşiktaş, 2. yarının başında Aboubakar ile 3-0 öne geçince biraz vidaları gevşetti diyebiliriz. Beşiktaş'ta Cenk ve Aboubakar'ın uyumu bu maçta devam etti. Şenol Güneş'in 11'de şans verdiği Muleka ise bana göre beklentilerin uzağındaydı.

Kasımpaşa Aytaç Kara ile farkı 2'ye indirse de oyunun kontrolu hep Beşiktaş'taydı.

Muleka'nın yerine giren Tayfur Bingöl'ün gol atması da maçın ilginç bir notu oldu. Sonuçta Beşiktaş, Kasımpaşa engelini de aşarak üst üste 7. maçını kazandı ve lig ikinciliği için bir adım öne geçti. Fenerbahçe bugün Galatasaray'dan puan alamazsa Beşiktaş 2. sıradaki yerini perçinleyecek.



"Beşiktaş, Kasımpaşa engelini de aşarak üst üste 7. maçını kazandı. Lig ikinciliği için bir ödım öne geçti."