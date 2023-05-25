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Oktay DERELİOĞLU Oktay DERELİOĞLU
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  • 25 Mayıs 2023, Perşembe

Kalite fark yaratt

FENERBAHÇE ile Sivasspor arasındaki yarı final maçında ilk yarıda tempo düşüktü. İki taraf adına durum böyleydi. Gol üretemediler.
Hem Fenerbahçe hem de Sivasspor daha temkinli mücadele ettiler. İkinci yarıya ev sahibi Fenerbahçe daha etkili başladı.
Arda, Ferdi, Arao, Valencia ve Batshuayi çok fazlasıyla oyunun içindeydi. Hak ederek kazanmayı başardılar. Kanarya aslında Sivasspor karşısında maçı daha farklı da kazanabilirdi.
Özellikle orta sahada iyi çıkışlar yaptılar. Kenarları da iyi kullandılar.
Biraz şut atma yönünden etkili olamadılar. Daha fazla şut atabilirlerdi. Çok kısa paslarla ilerlemek yerine bunu tercih edebilirlerdi.
Genel itibarıyla Fenerbahçe özellikle ikinci yarıda maçı hak eden bir oyun ortaya koydu. Saha ve seyirci avantajını kullanmayı bildi.
Kalite turu getirdi.
Fenerbahçe, kupada finale çıkarak moral depoladı.
Kupanın bir ucundan tuttular. Ben bu karşılaşmada Willian Arao'nun maçın yıldızı olduğu fikrindeyim.
Jorge Jesus ve öğrencileri Sivasspor'u elemelerinin ardından gözünü lige çevirecek. Ben kupada alınan galibiyet, Süper Lig'e de kalan maçlarda olumlu bir şekilde yansır.

"Fenerbahçe, Sivasspor karşısında galip gelmeyi hak etti. Kupanın bir ucundan tuttu.
Bu galibiyet lige de olumlu yansıyacaktır."

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