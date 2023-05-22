Büyük takım refleksi

BEŞİKTAŞ, Adana'da beklediğimiz gibi bir kadro ile sahaya çıktı. Galatasaray'ın Sivas'ı yenmesinin ardından maça konsantre olabilmeleri kolay değildi.

Adana Demir bu ligin dişli ve fizik gücü de iyi takımlarından biri. Maça Beşiktaş tutuk başladı.

İlk yarıda daha çok şut atan, kaleyi yoklayan takım Adana Demirspor'du.

İç sahada başarılı bir takım olan Adana Demir, maça iyi hazırlanmış. Nitekim ilk 20 dakika içinde Beşiktaş, golü yedi.

İlk yarıda Adana ekibinde Yusuf Sarı ve Belhanda etkiliydi.

Golü atan Belhanda bu sezon formda ve takımı adına önemli bir silah. Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları ilk bölümde rakip yarı alanda istediğini yapamadı, birinci bölgede takım çok top kaptırdı.

Amir iyi asist yaptı ve Aboubakar klas bir gole imza attı. Amir takıma ısınmaya başladı.

Asistleriyle kalitesini gösterdi.

Gedson'un golüyle Beşiktaş rakibinin direncini biraz kırdı. Ev sahibi yine de golden sonra pozisyonlar buldu.

Cenk ve Aboubakar'ın penaltıları işi bitirdi. Beşiktaş, kötü başladığı maçı iyi bitirdi.

Büyük takım refleksi gösterdiler.

Kartal'ın, ikincilik için ligde kalan maçlarını kazanmaktan başka bir çaresi bulunmuyor.

"Beşiktaş kötü başladığı bir maçı iyi bitirmeyi başardı ve büyük takım refleksi gösterdi. İkincilik için kalan maçlar kazanılmalı."