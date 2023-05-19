FENERBAHÇE sahasında oynadığı Trabzonspor maçında kontrolü elinde tutmayı başardı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar durum böyleydi.
İrfan Can kritik pozisyonlar çıkardı.
Ama maçın genelinde Fenerbahçe orta sahaya özellikle Arda, Arao ile birlikte başarılıydı. Valencia ve Batshuayi de maçı forse etmeyi başardı. İrfan'ın etkili kurtarışları vardı dedim ama 90 dakika böyle değildi. Oyuna hükmeden ve galibiyeti hak eden taraf F.Bahçe'ydi.
CİDDİ BİR FARK MEVCUT
Konuk Trabzonspor dev maçta etkili olamadı. Deplasmandaki hasretleri de sürdü. Sarı-Lacivertliler evinde kritik bir zafer elde ederek moral depolamış oldu. Fenerbahçe'nin Portekizli hocası Jorge Jesus ve öğrencileri şampiyonluk yarışında kritik bir galibiyet elde etti.
Peki şampiyonluk şansları var mı?
Tabii ki lider G.Saray ile Fenerbahçe arasında çok puan farkı söz konusu.
Bu fark kapanır mı? Soru işareti. Ben Süper Lig'de kader maçının derbi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe taraftarı önünde yarışta ben de varım demeyi bildi. Umutlarını yeşertti.
Ligin kaderi derbİye kalabilir
FENERBAHÇE sahasında oynadığı Trabzonspor maçında kontrolü elinde tutmayı başardı. Maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar durum böyleydi.
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