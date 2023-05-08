Büyük travma yaratır

FENERBAHÇE, mutlaka kazanması gereken bir maça daha çıkmıştı.

Giresun, geçen hafta 10 kişi kalan direkt rakibi İstanbulspor'a kaybetmiş ve hoca değiştirmişti.

Süper Lig'de teknik adam değişikliğine giden takımlardan korkmak gerekiyor. Genellikle takımlar buna reaksiyon verip puan alıyor, dün de bu gerçek oldu. Fenerbahçe elle tutulur, gözle görülür hiçbir şey yapmadan bir 45 dakika geçirdi. Rakibin eline çarpan top sonrası kazanılan penaltı ve atılan gol... Bu senaryoyu çok fazla izledik. İlk yarının sonlarında Giresunspor çok bastırdı fakat Fenerbahçe avantajlı skorla içeriye girdi. İkinci yarının başında da oyunun temposu düşüktü.

Jesus farkı yükseltmek için 3 oyuncu değişikliği yaptı fakat takım bence bozuldu.

Giresunspor kontrataktan attığı golle 1 puanı kaptı.

Jesus'un takımla çok fazla oynaması takımın ahengini bozuyor. Bugün Galatasaray kazanırsa fark 5'e çıkacak ardından Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacak. G.Saray kazanırsa bu kayıp büyük travma yaratır.



"Jesus'un takımla çok fazla oynaması takımın ahengini bozuyor. G.Saray bugün kazanırsa, 2 puan kaybı travma yaratır"