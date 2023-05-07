GEÇEN hafta Galatasaray'a karşı oyunu sürklase eden ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı da doğmuştu.
Beşiktaş'ın, Antalya maçına tempolu ve etkili başlamasını bekliyordum ama donuk bir 45 dakika geçirdiler. Antalyaspor duran top golüyle öne geçtikten sonra oyunun kontrolünü de elinde tuttu. Orta sahada Gedson, Amir ve Maxim, topu Antalyaspor'a bıraktı. Kırmızı-Beyazlılar ikinci bölgeden üçüncü bölgeye geçip atakları sonlandırdı.
İkinci yarıda Maxim-Onur değişikliği ve Aboubakar'ın inisiyatif almasıyla Beşiktaş canlandı.
Duran toptan gelen gol sonrası Antalyaspor'un atakları sürdü.
Birkaç pozisyon da bulan Antalyaspor kaleci Mert'i geçemedi.
80. dakikada Redmond'un yine bireysel çabayla kazandığı faul ve kırmızı kart sonrası gelen gol Beşiktaş'a 3 puanı getirdi.
Kalan hafta sayısı az olmasına rağmen Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı sürüyor. Bugün Fenerbahçe ve yarın Galatasaray puan kaybederse, Beşiktaşlılar daha da heyecanlanacak.
Beşiktaşlı futbolcuların ciddiyetini ve konsantrasyonunu artırması ve bunu koruması gerekiyor. Burada iş tabii ki Şenol Güneş'e düşüyor.
"Bugün Fenerbahçe, yarın Galatasaray puan kaybedebilir. Az maç kaldı fakat Beşiktaş takımının iddiası hala var."
Ciddiyeti korumalılar!
GEÇEN hafta Galatasaray'a karşı oyunu sürklase eden ve sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı da doğmuştu.
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